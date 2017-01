Cruzando la vereda, se cuida de no quedar emparentado con los partidos tradicionales. Por otro lado, en el campo electoral a la “verdadera izquierda” no le interesa hacer distinciones: recibe con los brazos abiertos tanto a los desencantados frenteamplistas como a los blancos y colorados.

—Pasó de ser el único diputado de su partido a tener la posibilidad de definir la mayoría parlamentaria del oficialismo. ¿Cómo se moverá en este nuevo escenario?

—La actuación parlamentaria de Unidad Popular (UP) se basa en sus decisiones programáticas y, así como lo hicimos antes sin ningún prejuicio, si hay una propuesta del FA con la que coincidimos no tenemos ningún problema en votar. Si viene una propuesta de los otros partidos de la oposición con la que coincidamos tampoco tendremos ningún problema en votarla. La situación política cambió a partir de la crisis que vive el Frente. Esto va a plantear situaciones nuevas, pero nuestra línea no se modifica porque no canjeamos votos. En lo que estamos de acuerdo votamos y en lo que estamos en de­sacuerdo no votamos.

—¿No disputa el número 50 con el Partido Independiente (PI) o con el colorado Fernando Amado?

—No es nuestra meta ser el voto 50. Nuestro objetivo es sacar adelante lo que entendemos que es conveniente para la gente, y tratar de frenar con todas nuestras fuerzas las políticas de ajuste que empezaron el año pasado y van a seguir este año. El FA no fue hacia la izquierda, más bien se inclinó hacia la derecha, por lo que no me genera un panorama demasiado alentador. Los temas donde esté presente la línea económica de (Danilo) Astori y (Tabaré) Vázquez van a tener los apoyos de la derecha tradicional, no me veo ahí con un voto 50 definiendo nada.

—Más allá de sus disidencias actuales con el FA, el 26 de Marzo –una de las organizaciones fundadoras de la UP– tiene origen en el tronco frenteamplista. ¿Existe algún proyecto del oficialismo que apoyaría?

—De los que están en carpeta, ninguno. Venimos de un tronco frenteamplista del que no renegamos, y creo que mantenemos la esencia, el problema es que el gobierno no la mantiene. Si el FA viene mañana y me hace una propuesta para frenar la extranjerización de la tierra, terminar con el uso de los agrotóxicos, o se diera el milagro de que con el presupuesto se llegara al 6 por ciento del Pbi para la educación, la voto a dos manos, porque son planteos que históricamente hizo la izquierda.

—La UP no está tan alejada del espectro ideológico del FA, alguna zona común tiene que haber…

—Diría que estamos cercanos al espectro ideológico de miles de frenteamplistas que siguen siendo de izquierda. No veo ninguna propuesta de izquierda, porque la línea de conducción del gobierno reafirma un modelo absolutamente neoliberal. Un gobierno que defiende los intereses del gran capital no es mi gobierno y no es de izquierda.

—Pero, por ejemplo, el año pasado usted apoyó la iniciativa de eliminar las exoneraciones a las donaciones de las universidades privadas.

—La voté con las dos manos. Tuve la desilusión de que cuando volvió del Senado no era ni un café con leche.

—¿La apuesta para seguir creciendo son los frenteamplistas desencantados?

—La UP viene creciendo, se nota en la calle, en las conversaciones con la gente. En el Interior se están dando incorporaciones individuales o grupales, pero no sólo de frenteamplistas de­sencantados: viene gente de los partidos tradicionales. En Rivera se sumó un edil (Jorge Fajardo) que estaba en el Partido Colorado (PC) y terminamos sumando una agrupación entera que viene de un sector colorado. En Montevideo hemos tenido incorporaciones de jóvenes nacionalistas que se han identificado con la UP por nuestro planteo artiguista y antimperialista. Y, obviamente, me pasa a diario encontrarme con gente en la calle que está en el FA y me agarra para conversar, discutir, hasta para hacer catarsis. Respeto a aquellos que creen que todavía tienen espacio para pelear en el FA, pero creo que están equivocados.

—¿No es paradójico que ex votantes de partidos tradicionales se sumen a lo que ustedes llaman “la verdadera izquierda”?

—En Rivera el PC es gobierno, romper con eso es un gesto de mucha honestidad política, te vas de la sombra del poder. ¿Qué interés puede tener la persona que se va si no son sus convicciones? Nosotros no tenemos prejuicios, porque así como digo que hay miles de frenteamplistas de izquierda también digo que en la malla de los partidos tradicionales hay pueblo. ¿Quién puede negar el valor histórico de Leandro Gómez? Hay sectores de trabajadores, gente de pueblo, que se encuentra con nuestra forma de hacer política, que reivindica los principios éticos como un elemento central y levanta un programa de transformaciones. No les vamos a decir: “Che, si sos colorado o blanco no venís”, porque sería discriminatorio.

—En su ahínco por distanciarse del FA, ha tomado acciones conjuntas con los partidos tradicionales. En abril del año pasado, por ejemplo, presentaron en conjunto las denuncias respecto de Ancap.

—Eso no es una alianza. Eso es asumir una responsabilidad política de denunciar lo que, entendemos, fueron graves irregularidades que perjudicaron al Estado y al poder uruguayo. ¿Qué actitud podíamos tomar? ¿Cerrar los ojos?

—Pero esta coordinación…

—No coordinamos nada. Hay cuatro denuncias por separado: una del Partido Nacional, una del PC, una del PI y una de la UP.

—Hay una evocada foto de los dirigentes en gabardina en la que usted no figura. ¿Es una forma de cuidar, justamente, que la UP no quede asociada con blancos y colorados?

—No tenemos ningún problema en ir junto con los demás partidos a presentar algo que entendemos que es correcto. Los otros acordaron ir juntos, nosotros entendimos que no teníamos que ir en ese momento si eran cuatro denuncias separadas. Ni siquiera sabíamos lo de las gabardinas, yo ni siquiera tenía una… (risas). Se dio así y capaz que ayudó a marcar esa diferencia, pero no tenemos ningún prejuicio. Porque también se puede pensar que la comisión investigadora sobre Aire Fresco no la votamos porque coordinamos con el Frente. Se lo dije a los diputados: “Miren que no votamos por ustedes, votamos por Venezuela”.

—¿El factor Venezuela, entonces, es lo que explica por qué no apoyó la investigadora de la empresa Aire Fresco y sí la de la regasificadora?

—Son dos planteos totalmente distintos. En el caso de Venezuela, si hubieran presentado una denuncia con elementos fundados que ubicara la investigación en Uruguay, lo hubiéramos estudiado. Ahora, si me traen una denuncia de cuatro páginas que se dedica desde el arranque a criticar el proceso bolivariano, obviamente no la vamos a apoyar. Lo que había era una intención clara, política. Reconozco el derecho a tenerla a quienes están en contra de los procesos liberadores en América Latina, pero por razones de principios no lo íbamos a votar. En el otro caso, cuando (Pablo) Abdala planteó la idea de una investigadora sobre la regasificadora le dijimos que nos parecía correcto. Allí sí se encuentran fundamentos serios, dudas muy gruesas que tienen que ver no con lo que hizo Lula en Brasil, sino con lo que hizo el gobierno uruguayo con un proyecto que fue parte de toda una política de despilfarro de los dineros públicos.

—Ha impulsado 14 proyectos de ley. ¿Qué andamiento tuvieron?

—Están todos en comisión. La anulación definitiva de la ley de impunidad –no encontramos quórum pero está presentada–, el tema de la vivienda, el de los cincuentones, la recuperación de la marina mercante, un proyecto para la recuperación del ferrocarril que de pique tuvo varios respaldos pero ahora se enfrió. Si logramos convencer a los políticos y hay presión social suficiente, alguno puede salir. Y si no, quedarán como una línea de propuesta y de debate.

—“Las prioridades no me las tiene que marcar el FA”, dijo hace varios años en una entrevista con Brecha. ¿Esa posición lo llevó a no votar el impuesto a los retiros y pensiones militares más altos?

—Hay que terminar con todos los privilegios. Lo que pasó fue que Astori –que tiene un afán recaudador tremendo– quiso meter un impuesto a las jubilaciones militares más altas porque la reforma de la Caja Militar iba a demorar. Al principio dije: “bueno, estamos ante una situación injusta”, y después algunos asesores jurídicos nos dijeron que es inconstitucional. Ya pagan el impuesto de asistencia a la seguridad social (Iass), no pueden ser objeto de doble tributación. No vamos a pasar por arriba de la Constitución.

—Pero, justamente, era una forma de terminar con los privilegios del estamento militar.

—Era una pantalla, no era verdad. El FA lleva 12 años en el gobierno y no los ha tocado.

—El impuesto podría ser visto como un primer paso.

—No era un primer paso, era un freno. Lo que se buscó fue no debatir lo que había de fondo. Yo no paso por encima de la Constitución, si decimos que hay que respetarla, hay que respetarla en todo.

—¿Piensa que es posible que se apruebe la reforma de la Caja Militar sin haberse aprobado el impuesto?

—Si el FA quiere, mi voto está.

—Ha dicho que el proyecto frenteamplista –que usted compartía– no se aplicó. ¿Qué propone la UP para cambiar el sistema capitalista?

—Arrancamos de pique con cuatro medidas que son esenciales. La reforma agraria es el primer paso de cualquier proyecto nacional. Tenemos que declarar una moratoria de la deuda externa y pedir una auditoría para aclarar qué es lo que tenemos que pagar. Tenemos que generar una política exterior totalmente independiente y, fundamentalmente, tenemos que cambiar el modelo de sociedad. Hay una propuesta alternativa, que es la recuperación de aquel proyecto histórico de izquierda, que pasa por una sociedad que en vez de tres celulares tenga buena comida.

—¿Cómo llevaría a cabo estas propuestas?

—Hay que ganar mayorías, convencer a nuestro pueblo y después tener mucha firmeza política. No hay cambio de la noche a la mañana. No nos fuimos del FA porque los cambios demoraran, fue un problema de brújula. Si vos agarrás p’al norte llegás al norte; nosotros queríamos ir al sur. Cuando nos dicen que no hay alternativas fuera de este sistema, yo digo: no hay alternativas dentro de este sistema. Yo la pelea la doy con las herramientas que tengo.

—¿Qué herramientas tiene?

—Cuando nos fuimos del FA nos dijeron que íbamos a desaparecer, nos dieron tres meses de vida. Hoy estamos en el Parlamento creciendo, incidiendo en la política, esa es la herramienta.

—¿Cuenta con una base social sólida que respalde su accionar político?

—Se va construyendo, no nace del cielo.

—¿Es uno de los déficits de la UP?

—A nosotros nos falta de todo, nos faltan votos, militancia. Pero ¿nuestros compañeros dónde están? En las comisiones sociales, barriales, sindicales. No creo que haya fuerza política –en su dimensión, ¿no?, porque estamos hablando de una fuerza relativamente pequeña– que tenga más inserción social que la UP.

Revolución, feminismo y lucha de clases Primero lo primero —Habla de cambiar el modelo de sociedad, pero no de revolución. —Hay que cambiar todo, la sociedad precisa una revolución. Lo que pasa es que acá hablás de revolución y te miran mal. —¿La revolución que usted plantea es feminista? —No hay revolución si no reivindicamos los derechos de todos. A esta altura discutir el papel de la mujer en cualquier proceso revolucionario sería como discutir la redondez de una pelota de fútbol. En general, pienso que en alguna época los movimientos de izquierda fueron muy machistas, hoy ya no tanto. —El machismo sigue vigente en la actualidad. —Uno tiene que ubicar cada tema en la dimensión que tiene. Ya no existe aquello de que la mujer es importante sólo para las finanzas, todos somos importantes para todo. ¿Nos falta? Sí, nos falta. Por ejemplo, un país más asquerosamente capitalista que Alemania no hay, y gobierna una mujer. No es más igualitario ni más justo porque gobierne una mujer. Pregunte cómo están las mujeres obreras. Si no hay un cambio social de fondo, vos vas a adquirir derechos formales que no van a ser ejecutados. Han venido escolares que nos han hablado sobre el matrimonio igualitario, y todo eso está espectacular. Pero, ¿sabe lo que pasa? Una pareja de hombres o mujeres que se casan en Carrasco van a tener una vida muy distinta a los que se casan en el Borro. Formalmente se conquistan derechos pero su realización sólo puede venir de la mano de un profundo cambio estructural económico que nos garantice la igualdad a todos. —¿Entonces para usted la lucha de clases vendría primero que las luchas feministas? —Ah, sí. Vuelvo a Alemania: ¿qué intereses en común tienen Angela Merkel y una inmigrante desocupada? La lucha de clases es lo que define, incluso en la eliminación de las desigualdades y las injusticias de género. —¿No cree que con esa visión dicotómica coloca en segundo lugar a las desigualdades de género? —Hay que priorizar. ¿Qué es lo que determina el conjunto de desigualdades? El sistema capitalista. A los burgueses no les importa mucho si sos varón o mujer, le importa que seas burgués. Si no se supera y se rompe la dominación de clase vos vas a seguir teniendo a una señora que va a ser presidenta y a una señora que le va a limpiar la casa.