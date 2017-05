La célebre frase “No tengo conocimiento”, reiterada por Juan Vicente Quiarino, primer ministro de Defensa Nacional durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, ha sobrevivido al desgaste del tiempo: desde los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, que han hecho abuso de la misma, en sus distintas versiones, ante los jueces ( desde el “¿Yo señor? No señor”, recurso estilo martín pescador, hasta el “No me acuerdo”, pasando por las declaraciones del coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, que decía no tener conocimiento de las órdenes que él mismo había impartido como responsable del Departamento III (Operaciones) del Sid, hasta los ministros civiles del Interior y de Defensa Nacional, que no tuvieron conocimiento de lo que hacían los aparatos de inteligencia ...