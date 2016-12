—Es noticia que un legislador de su edad renuncie a su banca para dejar lugar a otro más joven. ¿No es sintomático?

—Me llamó la atención que se haga un homenaje por mi renuncia. Me parece bastante ridículo. Lo adjudiqué a que era la última sesión y había que bajar las tensiones. No había ningún proyecto importante para discutir. Después me llamaron de los programas, la gente empezó a opinar, miré las redes sociales y me di cuenta de que se habían generado cosas más allá de mis intenciones. No renuncié como un acto heroico, me fui porque en el Mpp programamos que tenemos que aproximar la política a los tiempos. Los que fuimos militantes en los sesenta tenemos saberes y sentires de los sesenta. Tienen que entrar los saberes y sentires posdictadura.

—¿Hay que esperar hasta los 70 u 80 ...