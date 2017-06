El Irpf no genera ningún tipo de erotismo, el déficit fiscal no cautiva a nadie. Muy por el contrario, en la propia intimidad de quienes los fecundan generan rispideces. Hablar de economía no es “sexy”. Palabras más o menos, eso es lo que dice el presidente del Banco Central del Uruguay (Bcu), Mario Bergara, cada vez que lo consultan sobre los intereses del gobierno al impulsar reformas tributarias. Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas, líder de la coalición a la que pertenece Bergara, el Frente Liber Seregni (Fls), sabe que las elecciones no se ganan discutiendo sobre impuestos. Las modificaciones tributarias no están hechas para conseguir más votos, pero mantener una economía estable puede ser determinante.

A pesar de que Astori no se ha pronunciado explícitamente sobre ning...