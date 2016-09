Por su rechazo a Gran Bretaña, Israel fue uno de los principales proveedores de armas de Argentina durante la guerra de Malvinas, en 1982, aseguró el periodista y escritor argentino Hernán Dobry a la agencia Sputnik Nóvosti.

Dobry reveló el hecho cinco años antes de que lo confirmara Londres, el miércoles pasado:“Si Israel vendió armamento a Argentina durante la guerra de Malvinas, fue por su odio a los ingleses”, dijo Dobry, autor del libro Operación Israel. El rearme argentino durante la dictadura (1976-1983).

Según la investigación del escritor, Israel –junto con Libia y Perú– fue el país que más armamento suministró al régimen argentino durante el conflicto armado con Reino Unido por la soberanía del archipiélago austral.

Para su trabajo, Dobry entrevistó a vendedores de armas israelíes y a militares argentinos que participaron en las negociaciones, incluido Basilio Lami Dozo, comandante de la Fuerza Aérea e integrante de la tercera junta militar que gobernó Argentina entre 1981 y 1982.

“El problema para Israel en cuanto a su relación con Reino Unido es que este país era un socio estratégico de la Guerra Fría y un cliente mucho más importante para los productos israelíes que lo que era Argentina”, contó el autor.

Reino Unido tenía además una comunidad judía más numerosa que la residente en Argentina, que estaba a punto de retomar las islas Malvinas, situadas en su plataforma continental, y por tanto declarar la guerra a Londres, que las ocupaba desde 1833.

“No había una razón político-estratégica de Israel que los llevara a participar en la guerra”, observó el autor. Un vendedor de armas argentino entrevistado para el libro mencionó el comentario que profirió el entonces primer ministro israelí, Menajem Beguin, durante una reunión con Aaron Dovrat, principal del grupo armamentístico Clal: “¿Estas armas van a servir para matar ingleses? Entonces, adelante”, habría sentenciado Beguin, según sostiene Dobry.

Durante el control británico de Palestina, antes de que la Onu dividiera el territorio y creara el Estado de Israel en 1948, “los ingleses habían matado al mejor amigo de Beguin, Dov Gruner, que fue capturado en una incursión y ahorcado en la cárcel de Acre” norte, relató el escritor. “Yo odio más a los ingleses que a cualquier otra gente”, habría afirmado Beguin.

Pese al embargo internacional de armas que regía contra la dictadura argentina, Israel le vendió armamento antes y después de la guerra, que comenzó el 2 de abril de 1982 y culminó el 14 de junio de ese año con la derrota argentina y casi mil muertos entre ambos bandos.

Entre 1978 y 1983 los negocios entre Israel y Argentina alcanzaron los 715 millones de dólares de la época, equivalentes hoy a más de 3.000 millones de dólares.

Israel nunca hubiera podido realizar estas ventas sin autorización de Estados Unidos, añade el escritor en su libro, puesto que sus armas procedían de ese país o tenían partes estadounidenses.

ERROR EN THE TELEGRAPH. El diario The Telegraph, que citó archivos desclasificados del Ministerio de Exteriores de Reino Unido, señaló la semana pasada que los aviones Skyhawk que Argentina compró a Israel se utilizaron para hundir cuatro barcos británicos. Esos aviones en realidad fueron adquiridos por Argentina a Estados Unidos a finales de los años sesenta y principios de los setenta, según Dobry. “Argentina intentó comprarle esos aviones a Israel, que no pudo venderlos porque a su vez los había obtenido de Estados Unidos, que bloqueó la operación”, puntualizó el escritor.

Al final de la guerra, cuando Israel ya no usaba esos cazas, “un marino argentino fue con una valija llena de dólares a comprarles esos aviones a través de un traficante de armas israelí cercano al ex primer ministro Ariel Sharon”, reveló Dobry.

Siempre según el escritor, Argentina nunca llegó a recibir esas aeronaves y recién a mediados de los años ochenta pudo recuperar la mitad de aquel dinero mediante el canje de equipamientos y la modernización de algunos aviones.

Las únicas aeronaves que Israel vendió a Argentina, ya en la última semana de la guerra, “fueron 23 cazabombarderos Mirage IIIC, que fueron enviados a través de Perú y no llegaron hasta diciembre de aquel año”, añadió el argentino.

Entre 1978 y 1981 Israel había exportado a Argentina unos aviones Dagger que fueron usados en la guerra, posiblemente para hundir algunos barcos ingleses, observó el escritor.

De hecho, según Dobry, el principal proveedor argentino antes del conflicto en Malvinas fue Reino Unido, de modo que es probable que armas británicas se hubieran usado para hundir barcos de la misma nacionalidad.

(Artículo basado en Sputnik.)