Todo un palo, Vol 2

En el pasado número de Brecha, Daniel Erosa disentía en su nota “Vivir sólo cuesta vida” con respecto a mi contratapa titulada “Todo un palo”, sobre el concierto de Carlos “Indio” Solari en Olavarría. Dice Erosa que el “desastroso manejo informativo” fue “lo que creó el escándalo y no los dos pobres muertos”. Uno de los “pecados” de mi nota es, según Erosa, que la misma no denuncia este hecho. No lo denuncia por dos razones. La primera es que aquella contratapa no pretendía denunciar la cobertura mediática sobre el tema sino, primero que nada, identificar posibles causas estructurales y coyunturales así como posibles responsables de lo ocurrido. Acababa de celebrarse un concierto entre irregularidades públicas y privadas, con dos muertes en el recinto mientras se desarrollaba el show, adem...