En 1870, el mismo año en que termina la Guerra de Paraguay dejando un país destruido y miles de muertos en todos los bandos que intervinieron en el conflicto más largo y penoso del XIX latinoamericano, Juan Bautista Alberdi escribe El crimen de la guerra, un texto pacifista, que busca tanto entender el porqué de las permanentes confrontaciones como denunciar su mal. Juzga que Sudamérica “es la tierra clásica de la guerra” y que se ha naturalizado tanto esa circunstancia que “a nadie se le ocurre pensar que la guerra puede ser un crimen”.

Si por mucho tiempo la “historia universal y americana” (por nombrar a la disciplina según categorías que la educación volvió familiares a todos) fue casi exclusivamente la historia de las guerras y sus héroes, hasta que otras formas de entender el pasado desplazaron esa manera épica y nacionalista, hoy nuevos investigadores eligen volver a las guerras aunque con una mirada y una intención radicalmente distintas a las de aquellos discursos legitimadores contra los que también reaccionaba Alberdi. Cuatro títulos recientes que han llegado a mis manos dan cuenta de lo que se perfila como una nueva tendencia en los estudios sobre América Latina. Los presento someramente en el orden aleatorio de su fecha de edición, para detenerme luego en una guerra que aparece recurrente en todos ellos: la “Guerra Grande”, como la llamaron los vencidos, una catástrofe donde, como escribió con ironía amarga Lucio V Mansilla, “la civilización y la libertad han arrasado con todo. El Paraguay no existe”.

OTROS PROFESIONALES DE LA GUERRA. En 2014 Martín Kohan, novelista y ensayista argentino, autor entre otras ficciones de Dos veces junio, sobre la guerra sucia, publica El país de la guerra, donde reúne una serie de ensayos que recorren la historia de su país a través de sucesivas guerras, desde la de independencia a Malvinas. En una actitud que comparten los otros estudios, Kohan atiende varias formas de representación de la guerra, alterna así partes de guerra (los de San Martín) con ficciones y literatura: lee el Martín Fierro y lee la carta de Walsh sobre la muerte de su hija Vicky­ en un enfrentamiento con las fuerzas represoras, recurre a biografías y memorias como las del general Paz y exhuma epistolarios como la muy íntima correspondencia de Dominguito Sarmiento –el hijo del prócer educador– con su madre cuando el joven peleaba en la Guerra de Paraguay, donde murió. Lee los diarios del Che (el de Congo y el de Bolivia), para hablar de un “guerrero sin guerra”, pero también los Diarios de motocicleta, ya que cree con Cintio Vitier que “No podemos leer estas páginas sino desde su propio futuro”. Lee la guerra a través de las palabras que la nombraron y lee la guerra de palabras en su lucha por dar un sentido a las guerras. Si lee a Mitre cuando afirma que San Martín “bosqueja con su espada las grandes líneas de la geografía política de Sudamérica”, recupera y hace suya la detracción de Alberdi que acusa a Mitre de haber hecho de su biografía de Belgrano “una historia de candidatura, una biografía electoral, un pedestal para mostrarse y pedir votos de limosna en nombre del santo de su fingida devoción”. Kohan avisa lo obvio, que esas palabras de Alberdi no fueron conocidas por sus contemporáneos, que sólo fueron exhumadas póstumamente. Kohan sabe y expone largamente que hay guerras de las memorias, y por eso en el plano de las ideas ni las victorias ni las derrotas son definitivas.

En el todavía inédito Fazedores de desiertos (ahora con la asunción del bilingüismo), y con un subtítulo que aclara su empeño: “Escritura de viajeros, guerra y Estado en América Latina”, Javier Uriarte recorre cuatro guerras de la segunda mitad del siglo XIX en cuatro países: la Guerra de la Triple Alianza en Paraguay, las guerras civiles en el Uruguay independiente, la conquista del desierto o guerra contra el indio en Argentina, y la sublevación de Canudos en el sertão brasileño. Es interesante que a cada episodio corresponde también un género literario diferente, y que el conjunto no discrimina entre ficción y no ficción. Conviven así la literatura de viajes de las Cartas desde los campos de batalla del Paraguay, de Richard Burton, La tierra purpúrea, de William H Hudson, las crónicas y diarios del perito Moreno sobre la desertificación de la Patagonia y una novela célebre como Os sertões, de Euclides da Cunha. Ninguno de esos libros se ajusta plenamente a un género literario, y la palabra “inclasificable” se obstina una y otra vez en designarlos. En algunos casos fueron textos que permanecieron inéditos y enterrados, en otros, como el de la canónica obra de Euclides da Cunha, hubo además una crónica previa hecha por el autor, que viajó como periodista a cubrir la guerra y sólo más tarde hizo de su historia la novela que conocemos. Las cartas de Burton son cartas fingidas y tampoco sabemos si el cónsul (que pretextó una licencia por enfermedad para realizar su viaje) va a la guerra como interesado viajero o como espía imperial. Otra vez lo que interesa es la representación de la guerra, y la verdad se busca a través de un desvío. El corpus es heteróclito y dispares las categorías bélicas de las confrontaciones. Desde la guerra total protagonizada por ejércitos profesionales al estilo napoleónico en el conflicto contra Paraguay hasta las montoneras de a caballo entre blancos y colorados; y desde la guerra de exterminio contra los indios hasta el relato de la sublevación popular arcaica y religiosa de Antonio Conselheiro que es sofocada y masacrada por un Estado republicano.

Entre el humo y la niebla. Guerra y cultura en América Latina, el tercero, es una antología coeditada también por Uriarte junto al colombiano Felipe Martínez Pinzón que reúne 14 trabajos que como reza su contratapa “piensan en clave de guerra la realidad latinoamericana” (véase entrevista). La variedad de colaboradores expande las fronteras del tiempo y del espacio hasta, por ejemplo, la lucha contra bandidos en la Cuba revolucionaria (Márquez Jiménez), que es tentador poner en relación con Os sertões, hasta la literatura en torno a la guerra de las Malvinas (Julieta Vitullo). Hay incursiones en la llamada biopolítica o estudios animales cuando Gabriel Giorgi analiza las rebeliones animales de la literatura, empezando por “Mi tío el yaguareté”, un cuento ejemplar de Guimarães Rosa; hay también un estudio sobre la incidencia bélica del clima referido a la Amazonia en la guerra entre Perú y Colombia, a principio de los treinta (Felipe Martínez Pinzón), y comparece, otra vez, Alberdi con su alegato pacifista (Kaempfer) y un estudio de la iconografía de la guerra de Paraguay interpretados a la par que lee el diario de campaña del coronel León de Palleja, que comandaba nuestro batallón Florida, un artículo que presta a la cubierta del libro la foto siempre impar de Palleja muerto, llevado en parihuela por cuatro de sus soldados (Díaz Duhalde).

Y es precisamente de Sebastián Díaz Duhalde el cuarto volumen convocado: La última guerra: cultura visual de la Guerra contra Paraguay, que, como avisa, estudia la rica iconografía de la Guerra de la Triple Alianza. Existe un libro espléndido, editado al cuidado de Ricardo Salles por la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro, Guerra do Paraguai. Memorias & Imagens, que muestra en reproducción fiel y gran formato la variedad de imágenes que suscitó ese conflicto, desde las grandes pinturas neoclásicas mandadas a hacer en Europa por artistas que no habían pisado el campo de batalla, hasta los grabados populares que ilustraban los periódicos de guerra como Cabichuí o El Centinela y eran tallados en madera por los propios soldados en el frente. Díaz Duhalde privilegia en este libro el estudio de otras dos formas de representación visual igualmente protagónicas: la fotografía que por primera vez registraba una guerra sudamericana y la pintura documental y naif de Cándido López, el soldado pintor y manco de Curupayty que perdió la mano con la que dibujaba en el campo de batalla y aprendió a pintar con la otra mano para seguir registrando batalla tras batalla en sus telas apaisadas esos pequeños soldaditos que parecen de juguete, empequeñecidos bajo los árboles, y que este estudioso juzga como una “épica negativa”. Lo que en Cándido López se neutraliza por la distancia, la rara perspectiva desde una determinada altura y los colores vivos de los uniformes, en las fotografías de Bates & Cía se muestra en la dimensión más abyecta de la guerra: los despojos. Una fotografía como la titulada “Cadáveres paraguayos” muestra la indiferenciación de los cuerpos deshechos, casi osamentas en el campo. Los fotógrafos llegaban con retraso al campo de batalla, no registraban por eso el combate sino su ruina. Díaz Duhalde repara en la especificidad de la nueva técnica que entonces todavía precisaba de unos segundos de exposición para que la imagen pudiera fijarse. Eso que se delata a veces en la imagen de algunos soldados “posando” en sus posiciones mientras a lo lejos se descubre a otros que, curiosos, se han concentrado para mirar las tomas de los fotógrafos, afecta el resultado y el sentido de la representación. Duhalde habla de una camera belica que testimonia lo peor de una guerra que ya no puede ser idealizada. El público ve los despojos de la guerra, las consecuencias atroces de la violencia, la destrucción, y por eso las fotografías operaron en la opinión pública de una forma nueva que colaboró con la temprana impopularidad de esa guerra aun entre quienes se proclamaron vencedores.

LA GUERRA GRANDE Y LA GUERRA ETERNA. En todos estos libros hay formulaciones propias de cada autor y citas prestadas que definen la guerra o dicen algo de ella, pero quien sucumbió a la fascinación por coleccionar palabras capaces de decir la guerra fue Kohan, que las comparte con sus lectores en grupos de hasta tres páginas que alternan con los capítulos de su libro. En una, tomada de Ante el dolor de los demás, Susan Sontag pregunta y responde: “¿Quién cree en la actualidad que se puede abolir la guerra? Nadie, ni siquiera los pacifistas”. Su juicio tiene la violencia de la guerra, incluso en su sintaxis. Al dar nombre a las guerras los hombres dejan entrever la desolación ante la idea de que sea inexorable. Los europeos llamaron “Gran Guerra” a la del 14, un modo más bello que el burocrático de Primera Guerra Mundial. La Guerra de Paraguay conoció varios nombres: Guerra de la Triple Alianza, Guerra do Paraguai, Guerra contra el Paraguay o, inversamente, Guerra contra la Alianza, pero es seguramente el más lacónico de Guerra Grande el que acierta y da la medida de su larga permanencia en la memoria de los pueblos, a pesar de que han sido pocas las versiones y relatos dedicados a contarla. En diciembre de 2014, al cumplirse los 150 años de la Guerra de Paraguay, escribí en Brecha un artículo que titulé “La guerra muda” que refería a la magra representación que ha tenido ese enfrentamiento, especialmente si se mide en relación con la magnitud de la conflagración y del dolor que produjo. Ninguna producción cinematográfica, ningún “lo que el viento se llevó”, ni acaso una serie de televisión mala o buena, apenas un par de documentales más bien tardíos y, más raro, ninguna gran novela tampoco. Y, sin embargo, la memoria ha seguido viva y la herida abierta en Paraguay, en las zonas norteñas de Argentina y en Brasil. En 2005 un episodio increíble fue el robo en la Fundação Biblioteca Nacional, de Rio de Janeiro, de una gran cantidad de fotografías de la Guerra de Paraguay, referido con detalle también en el libro de Díaz Duhalde. En 2009 la presentación de Maldita guerra, del brasileño Francisco Doratioto, en la Feria del Libro de Buenos Aires, mereció un escrache por parte de los paraguayos. Un congreso previsto para el aniversario de 2014 se hizo en Montevideo porque en Paraguay era imposible invitar a algunos historiadores sin conflicto.

En contraste con estas hipersensibilidades y violencias, Uruguay, hundido en la vergüenza de haber participado en una guerra abusiva, sabe poco de ella, se mantiene así inerte. Acaso valga recordar algunos datos para comprender por qué en otros lados no la olvidan. En la batalla de Tuyutí, por ejemplo, ocurrida el 24 de mayo de 1866, pelearon 56 mil soldados, 24 mil paraguayos y 32 mil aliados (contando 21 mil brasileños, 10 mil argentinos y 1.300 uruguayos). Resultan pocos los uruguayos, pero también ha sido poco recordado que del contingente uruguayo sólo el 10 por ciento de los que fueron a la guerra regresaron. Entre los muertos, también uno de sus jefes, el coronel León de Palleja, ex combatiente de las guerras carlistas en España que cambió su nombre en Uruguay y dejó escrito un diario de guerra, excepcional testimonio en el que confiesa su malestar: “No fui partidario de esta guerra, todos saben mis ideas a este respecto, es más, considero una guerra estúpida la que hagan orientales y paraguayos”. Estas deserciones no eran raras, y alcanza acercarse a los diversos testimonios para descubrir ya en quienes fueron contemporáneos del conflicto una variedad de percepciones y sentimientos que las demasiado esquemáticas explicaciones historiográficas o políticas esconden, y esa mirada y esa escucha son las que prestan a la guerra estas nuevas formas de percibirla y pensarla. El diario de guerra de Palleja se publicaba periódicamente en El Pueblo, de Montevideo; cuando muere, naturalmente esas colaboraciones se interrumpen, la escritura se interrumpe con la muerte, pero como dice bien Duhalde, la fotografía, la famosa fotografía “Muerte del coronel Palleja”, toma el lugar de su escritura y concluye con elocuencia lo que las palabras habían empezado a nombrar.

Entre los últimos capítulos sobre la representación visual de la guerra paraguaya hay uno que estudia el documental Cándido López. Los campos de batalla, de José Luis García, estrenado en 2005. García viajó y exploró los paisajes pintados por López en sus cuadros, en un trayecto inverso que lo llevó del arte a la vida. Su documental es ese viaje. El relato muestra el desplazamiento moroso por esos campos poco poblados que guardan todavía, a más de un siglo de distancia, memorias de la guerra. Cinemateca Uruguaya guarda ese documental y pude verlo hace algunos años. Se me ha olvidado su trama y casi todos los detalles, pero guardo muy vívida la impresión de que al cineasta lo va ganando el interés por la guerra y que por momentos olvida al pintor. Su asunto primordial pasa a ser el recuerdo de aquella guerra, su supervivencia invisible a través del tiempo. En alguno de esos parajes se dice que los fantasmas de los soldados paraguayos muertos regresan para impedir el sueño de los vivos. Se me ocurre que es una representación, una más, de la fascinación no querida pero irresistible que ejerce esa guerra en los que se asoman a su historia. Posiblemente, como otras experiencias límite, esa guerra, cualquier guerra, nos cautiva porque da, en su mejor complejidad y transparencia, una medida de lo humano. Mientras leí estos libros pensé en lo que comparten estos nuevos investigadores con los corresponsales y reporteros de guerra de la actualidad; creo que al estudiar las guerras del pasado procuran la serenidad que da la lejanía y preservan la posibilidad de pensar la guerra y pensarnos a partir de ella.