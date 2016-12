Nacho está estresado. Hoy tuvo que faltar a mi clase para preparar una entrega de otra materia, pero el plazo para presentar el último trabajo que le permite ganar el derecho a examen de la que cursa conmigo también vence hoy. Encuentro su e-mail al otro día; llegó a las 3 de la mañana. Nacho tiene 22 años y está terminando la licenciatura en educación, de la Universidad de la República. Cuando nos encontramos una semana más tarde, para comentar su trabajo, me cuenta que está desbordado porque hace también una licenciatura en Ciencias Sociales, y además está ayudando a otros estudiantes a preparar exámenes del ciclo inicial de esa facultad. Le pregunto si son compañeros de clase y me dice que no, que son internos del Comcar.

Eso sí que es estresante, con razón. Me cuenta que, como están...