—Luego de egresar como actriz de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (Emad), tu trabajo enfocó en exclusiva problemas sociales, ¿por qué preferiste espinas a candilejas?

—Me lo he preguntado varias veces (sonríe). Conocí el teatro del oprimido en una asignatura de la Emad que se llamaba, creo, “historia de la puesta en escena”, a cargo de Diana Veneziano. Cuando en la unidad Teatro Político nos habló de Brecht y de Augusto Boal, creador del teatro del oprimido, sentí que existía lo que yo quería hacer y no sabía cómo. Provengo, además, de una familia que militaba socialmente, y mi tío abuelo me llevaba de jovencita al teatro. Cuando le conté a Julián Boal sobre el encuentro con la ideología de su padre en la Emad me preguntó qué me había parecido el libro Teatro del oprimido...