Es habitual escuchar que a los jóvenes ya no les interesa la política, de la cual se han desenamorado y alejado. Pero quizás la cuestión sea al revés y sea la política de hoy la que no tiene interés en ellos. Con un Parlamento envejecido y los últimos presidentes ejerciendo en edad jubilatoria, la pregunta es si la menguada presencia en la política uruguaya no se explica en responsabilidades compartidas.

En la izquierda, particularmente, se ha dado un corrimiento. Las generaciones más recientes se alejan del Frente Amplio (FA) y se acercan a las organizaciones sociales y a otras formas de militancia. El partido de gobierno ya no las seduce; allí no se sienten escuchadas. Alejandro “Pacha” Sánchez (Mpp), uno de los pocos parlamentarios con menos de 40, entiende que el Frente ha resistido...