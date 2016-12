STONES EN URUGUAY. El martes 16 de febrero lo impensado fue realidad: The Rolling Stones en Montevideo. Ante el regocijo y el asombro de todos, “Start me Up”, “Paint it Black”, “Brown Sugar”, eternas, sonaron en el Estadio cantadas por un Mick Jagger que pactó con el Diablo la eterna juventud y con el apoyo de una banda inoxidable de viejos y sabios maestros. El asombro se extendería al saber que Jagger visitó al percusionista “Lobo” Núñez en su casa del barrio Palermo mientras festejaba sus 60 años. Recomendación: otro punto alto de 2016 es su nuevo disco Blue & Lonesome, grabado en apenas tres días y que suena a juvenil banda de garaje descubriendo el blues.

LOS GRANDES ADIOSES DEL CINE. El cine tuvo pérdidas importantes este 2016. Inauguró la melancólica lista en enero Ettore Sco...