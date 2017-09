—¿Por qué un profesional de las tecnologías de la información y la comunicación devino asesor cultural de la Unesco?

—Concibo a las tecnologías como un medio, no como un fin, y desde esta perspectiva trabajo para volverlas herramientas eficaces de comunicación e integración de las personas. Sin comunicación no hay gestión, muchas veces se invita a participar pero no se dice bien en qué, dónde ni cuándo. La frontera es algo grande y complejo, mi desafío, entonces, es comunicar lo complejo de forma simple, a través de las tecnologías.

—¿Y qué habilidades te agenciaron el rol de consultor?

—Tenía experiencia acumulada en diseño de modelos de comunicación de sistemas públicos de salud, educación, cultura, en Santa Catarina y Río Grande del Sur. En 2010, desde mi condición de fronteriz...