Empezó durante la campaña del No a la Baja. “En un momento nos cuestionamos qué pensaban las personas privadas de libertad, qué tenían para decir, cómo hacer para que ese sujeto también tuviese una voz. Son 10 mil adultos y 500 adolescentes acerca de los cuales todos hablamos sin que sepamos realmente qué piensan ellos”, explicó a Brecha Denisse Legrand, integrante de Proderechos, organización que entonces se propuso meterse en los lugares de encierro para trabajar con los que están del otro lado del muro.

Empezaron en 2014, en cárceles de adultos, haciendo talleres de hip hop, fútbol y huerta. Les habían dicho que podrían ayudar a que aquella gente aprendiera a debatir, a argumentar, a silenciarse para escuchar al otro, a replicar habiendo atendido sus razones. Pero en una ocasión en que la continuidad del proyecto estuvo en riesgo fueron los propios reclusos quienes organizaron la asamblea. “Eran como cien personas”, contó Denisse.

“Los tipos querían que siguiéramos yendo. Querían discutir entre sí cuáles eran las posibles herramientas para lograrlo. Y en ese debate nosotros no mediamos, no hicimos nada, nos quedamos escuchando. Entonces la cuestión es: ¿no saben debatir o no están los espacios que generen la confianza necesaria para que las personas puedan expresar su voz?”, se preguntó la muchacha.

En uno de los videos de Nada Crece a la Sombra un recluso del Comcar explicó así los motivos de su adhesión al proyecto: “Allá abajo lo único que te hablan es de años, de juzgado, de abogado y de tumba. Llega un momento que todo eso te sarpa. Yo le llevo chirolas recién, le llevo un año y medio, me quedan para hacer cuatro más. De última salís, venís acá arriba, como hoy, y es otro mundo. Acá arriba es otro mundo. Vos podés verles la carita a todos los negros, están todos contentos, están todos re chochos como si les hubiesen dado la libertad hace un rato”.

***

Desde el año pasado los talleres se están haciendo en establecimientos de reclusión de adolescentes. “A todos les sirve. Expresarse nos sirve a todos y ahí hay mucha cosa trancada para sacar. Pero pensamos que con los más chicos podemos lograr que el impacto en sus vidas sea más trascendente”, explicó a Brecha Óscar “Sapo” Gamboa, una de las voces de Contra las Cuerdas, que conduce los talleres de hip hop.

El universo del encierro adolescente no necesariamente es más amigable que el que transitan los adultos. Camilo Abreu y Giovanna Barufaldi, que trabajan con los talleres de huerta, contaron que les llevaban los chiquilines engrillados.

“Parte de lo que negociamos este año fue no seguir con eso. No tenía sentido que en las cárceles de adultos nos permitieran trabajar sin grilletes y en el sistema de menores no. Hace un mes que se los sacaron. Graciela Fulco tuvo esa receptividad. Levantó el teléfono y se terminaron los grilletes”, agregó Denisse.

***

A Zelmar Lucas, que también es parte de Nada Crece a la Sombra, le ha sorprendido encontrar adentro gente “que tiene un conocimiento impresionante sobre lo que es el rap, o que tiene una expresividad que por ahí, en un contexto de encierro, no la explota o no la demuestra, pero que en la experiencia del taller saca a la luz. Cuando el espacio que generaste otorga la posibilidad de ser otra cosa más que el preso que el sistema dice que sos, ahí hay sorpresas”, redondeó.

Para Denisse eso no es casualidad: “El hip hop nace en los setenta, en el Bronx, como una alternativa a la violencia de las pandillas, para mediar por la palabra. Entonces parecía una herramienta adecuada para romper el ciclo de la violencia, que era lo que buscábamos. Cuando llegamos al uso de la palabra es porque previamente hubo un proceso de reflexión que nos permite llegar a esa palabra”, argumentó.

Para el Sapo Gamboa este género tiene la ventaja “de que no te pide mucho para empezar a sacar cosas”. “No tenés que estudiar años para conseguir algo, ni juntarte con tanta gente. El hip hop es bien simple y por eso también sale de barrios más carenciados. Se samplean músicas ya grabadas, se baila en la calle, se pinta con aerosol. Con pocos recursos se puede lograr mucho.”

Para disparar la creación los talleristas llevan su “tupper de palabras”, que es un recipiente repleto de cartoncitos en cada uno de los cuales se ha escrito un término. Los chiquilines tienen que elegir tres o cuatro y después una palabra que sea como una conclusión de las que antes eligieron. “A partir de ahí buscamos rimas y a partir de las rimas buscamos versos”, explicó el Sapo, aclarando que ese ejercicio “tan estructurado” es lo que les permite “darse cuenta de que pueden escribir sobre algo”, y entonces sí se sueltan. “Ya compusimos varios éxitos”, aseguró.

Pero la propuesta que para el miércoles pasado Nada Crece a la Sombra hizo a los chiquilines de la Colonia Berro que participan de los talleres fue asistir como espectadores a la presentación del segundo disco de Contra las Cuerdas, en el Solís. La justicia permitió que fueran nueve esa noche, que un poco desabrigados, pero con sus mejores viseras, esperaron en el zaguán del hogar Cerrito el ómnibus provisto por el Plan 7 Zonas del Ministerio del Interior.

***

Nadie hubiese creído que los paseantes se dirigían a un recital de hip hop. Uno de los gurises pasó un pendrive cargado de música, uno de los muchachos de Proderechos lo enchufó en el equipo del ómnibus y lo que empezó a sonar entonces fueron las plenas de Los Negroni. Todos se sabían de cabo a rabo las letras y todos cantaban y bailaban, primero en el asiento, después en el pasillo. “Se goza el Cerrito”, se alcanzó a oír en el barullo.

Pero a partir de Villa García las luces de la ciudad fueron inundando el coche y el coro se fue apagando pues los cantores querían pegar sus ñatas a las ventanas para empacharse de imágenes del anochecer montevideano. Uno se atrevió a correr el vidrio de la ventanilla. Los funcionarios del Inisa y los talleristas intercambiaron miradas, pero esos ojos decían que todo iba bien.

Un policía fumaba en la esquina de 8 de Octubre y Gobernador Viana, contemplando el pasaje del bus.

“Gurises, no existe la provocación para nosotros”, recordó por si acaso uno de los funcionarios.

Ahora sí se oía lo que se hablaba, y Gabriel, uno de los adolescentes del hogar, contó que en el taller ellos hicieron un rap: “Fui a la guerra a completar mi misión”, se llama, y lo cantó enterito. El “guerrero” que habla en esa letra no brama amenaza alguna. Confiesa simplemente que no da más de ganas de fumar uno en paz, en la esquina, con los amigos. Dice además que no se va a dejar ganar por la amargura porque está seguro de que hay una vida que vale la pena, y se promete, sobre todo, no caer en la tentación de la fuga, porque la libertad está ahí cerquita. La de Gabriel, en particular, empezará el próximo lunes.

Una vez desembarcados, la directora del Solís, Daniela Bouret, se presentó e hizo personalmente de anfitriona y cicerone. El tiempo alcanzó apenas para recorrer la sala principal, porque Contra las Cuerdas ya iba a arrancar. El recital era en la Zavala Muniz, el escenario se había puesto en el centro, y los que veníamos en el ómnibus nos ubicamos, “centenarizando”, en la Colombes. Mientras la Zavala se llenaba de swing, por la izquierda de nuestra tribuna iban sucesivamente apareciendo los artistas invitados: Santi Mostaffa, los hermanos Mattioli (de La Teja Pride), Gonzalo Brown.

“Esto se pone caliente, mi familia. Ahí están en mis hermanos de Cerrito”, largó el Sapo Gamboa.

***

Concluido el recital, los chiquilines y los funcionarios del hogar, junto a la gente de Proderechos, cruzaron Ciudadela hasta Casatomada, local donde funciona la organización y una muchacha presentada como Naty terminaba de hornear las pizzas que venía amasando desde el día anterior: salían calientes, crujientes pero tiernas, infinitas.

Mientras los manjares pasaban a bodega, conversando con un fotógrafo y este periodista, el “Chamaco” Abdala, ex batero de No te Va Gustar que había sido parte de todo el recorrido, aseguró que lo que habíamos vivido había sido así: como cuando uno percibe que un tipo y una mina se mueren por darse un beso y la cosa se demora y se demora y la intensidad de las miradas se va volviendo escandalosa hasta que, en un rapto, mina y tipo olvidan todo y se encajan por fin el beso que tenía que ser.

Un rato antes, en el teatro, la banda había terminado de alborotar el avispero con “Al sur de la ciudad”, tema que da nombre a su nuevo disco y al espectáculo en curso, y que es, por supuesto, un “candombe rap”. Cuando concluyó, se oyó una voz desde la “Colombes”.

“Sapo, ‘Fui a la guerra a completar mi misión’”, gritó uno de sus hermanos de Cerrito.

Y con la velocidad con que un buen delantero decide que el centro que le pusieron delante es para que lo hunda en el ángulo, Contra las Cuerdas arrancó con “Fui a la guerra…”.

Micrófono en mano, cantándolo, el Sapo subió a las gradas y junto a Gonzalo, Pablo, Johnny, Gabriel, Cristian, Miguel, Álvaro, Ricardo y Elbio, lo cantó. La Zavala Muniz se hamacaba al ritmo, sorprendida y contenta de que ante sus ojos, esa noche de miércoles y garúa, a aquellos guerreros de visera les hubiera tocado por fin ganar.