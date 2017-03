—En la adolescencia disfruté un precedente de este trabajo, Artigas y la Patria Grande. ¿Qué te llevó, casi medio siglo después, a reencontrarte con el mito?

—Una cuestión de honor, tratándose de él no podía negarme a la invitación que me hizo la editorial Banda Oriental luego de comentarme, vía e-mail, que turistas y uruguayos provenientes del exterior de visita en librerías de Montevideo pedían un libro sobre Artigas conciso e ilustrativo. Me tentaron con el desafío de escribirlo y lo hice, para bien y para mal, en 127 páginas. Otro precedente jugado a la síntesis fue 500 años. Lo esencial de la historia uruguaya, también editado por Banda, en 2014.

—Ciento veintisiete páginas es un número inversamente proporcional a las ramificaciones de tu protagonista.

—Estoy convencido de qu...