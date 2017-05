Si cada género o corriente musical puede reducirse a un puñado de ideas comunes, de clichés para el trasiego de periodistas y encargados del marketing de sellos discográficos, el rock progresivo, ese subgénero del rock que nació entre mediados y finales de la década del 60 en el Reino Unido, derramándose luego por otras partes del mundo, genera no pocos problemas. Resumir el prog a las obras de tres bandas emblemáticas del género como Yes, Genesis o Emerson, Lake and Palmer es tan peligroso como evocar, ante su mera mención, la idea de álbumes conceptuales y virtuosos y extensos, muy extensos, solos de teclado.

En el primer tomo de Vendiendo Inglaterra por una libra. Una historia social del rock progresivo británico, Norberto Cambiasso adensa la trama del género con un apabullante estud...