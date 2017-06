—¿La idea del programa es tuya?

—Sí. Hace tiempo que transito con esta idea por el canal. Al hacer este trabajo mucha gente me decía: “Así que a vos te gusta, no sabía que te gustaba tanto la música tropical”. Y no, ni soy un fan ni tampoco escucho esa música. Puedo decir que hay cosas que me gustan y otras que no, pero no necesariamente tenés que ser un fanático para hacer un trabajo sobre algo. Es la curiosidad, el querer conocer, y es más: yo creo que el que sabe todo, el que conoce todos los detalles de las canciones, de los autores, la trayectoria de los intérpretes... esa persona generalmente es la que no hace nada. Creo que la curiosidad y el querer saber es el principal motor para hacer las cosas.

Me interesaba conocer la historia de esta gente, de cómo es la lógica económica...