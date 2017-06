Tras una presentación en Power Point hecha el 14 de junio ante la bancada oficialista, sin detallar el articulado, la rendición ingresó al Legislativo el 20 de junio, aunque la presentación formal (y por tanto la vigencia de los plazos constitucionales) comenzó a partir del 22 de junio, fecha en que el texto ingresó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados.

La premura del Ejecutivo provocó diversos malestares, no sólo del movimiento sindical (algo que quedó expresado en el paro parcial del pasado miércoles) sino también entre un número importante de legisladores frenteamplistas, que no tuvieron oportunidad de discutir el articulado con el gobierno. El Parlamento sólo tiene la potestad de redistribuir recursos entre los distintos incisos, pero no de modificar el monto del esp...