El romance de Alejandra Wolff con los escenarios lleva ya muchos años.

Una historia de amor que tiene dos vertientes sobre las tablas: el teatro y el rock. Como es sabido, Alejandra Wolff es actriz de la Comedia Nacional y cantante de rock de larga data, habiendo integrado en forma tanto permanente como ocasional la ya legendaria Tabaré Riverock Banda. Se ha destacado también por sus trabajos en televisión, siendo parte, por ejemplo, del recordado programa En órbita, que compartía con Noelia Campo y Maximiliano Angelieri. Ahora Alejandra presta su apellido para darle nombre a la nueva banda Wolff, integrada también por Gabriel Brikman (ex La Tabaré y Chopper) en guitarra y producción, Guillermo Albano en bajo y Gastón Lorenzo en batería.

Esta banda arrancó con una historia que los protagonistas juran que es real aunque parece ficción: la mañana del 25 de noviembre de 2015 Gabriel Brikman despertó de un sueño en el cual escribía nuevas canciones especialmente pensadas para la voz de Alejandra, quien llevaba años sin cantar rock. Alejandra y Gabriel se encontraron en los toques dedicados a celebrar los 30 años de la Tabaré, conversaron sobre ese sueño y decidieron hacerlo realidad. Cabe señalar que el repertorio de la nueva banda está conformado básicamente por las melodías de Brikman con letras –excelentes dicho sea de paso– de Alejandra Wolff, y algunos temas donde ésta escribió tanto la letra como la música.

Los responsables del grupo dicen que no se trata de una “nueva Tabaré” sino de un proyecto diferente con “muchos sonidos ochentosos” y música que tiene rock, reggae, punk y hasta balada. Su disco debut se llama Primer ángel y fue presentado en agosto en la Sala Zitarrosa.1 Se trata de una ambiciosa producción que incluye un precioso trabajo de arte a cargo del diseñador y artista plástico Yanny Ippoliti.

El disco suena muy bien, la banda suena muy bien y Alejandra Wolff canta muy bien, demostrando que lleva el rock en el alma. Ha declarado recientemente que antes de subir a escena a interpretar con la Comedia Nacional autores como Calderón de la Barca, ella dice “vamos a hacer rock and roll” para trasmitir entusiasmo a sus compañeros de elenco.

Esa entrega y esa pertenencia al género se notan tanto en el uso de su voz como en la parte compositiva: sus textos están entre los mejores del rock local. La base instrumental es muy potente y cuidada, con particular destaque de las tramas de guitarra hábilmente concebidas e interpretadas por Gabriel Brickman.

En un disco interesante de punta a punta se destaca la potencia de temas como “Estoy out”, “Mar” (con un hermoso texto) y “Espejos rotos”, el reggae “Sur del mundo profundo”, y dos baladas con letra y música de Alejandra, “Ángel” y “Thor”. En resumen: un muy buen disco de una muy buena banda.

Alejandra y Gabriel, los dos ex Tabaré, podrán decir algún día, con el mismo orgullo y afecto con que se refieren a su ex banda, que también son ex Wolff.