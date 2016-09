Es posible que el 11 de setiembre, pero de 2016, haya enterrado la candidatura de Clinton, que hasta ese momento mantenía un empate con ligera ventaja frente a su competidor, el republicano Donald Trump. Su campaña marchaba razonablemente bien, pese a las investigaciones del Fbi sobre sus correos, las dudas que sus opositores sembraron sobre su estado de salud y la desconfianza que los Clinton cosecharon en amplios sectores del electorado.

El masivo y macizo apoyo de los grandes medios, pero sobre todo del establishment y de Wall Street, la colocaron en un lugar confortable, mientras su rival parecía naufragar en sus propias contradicciones y en una visión del mundo francamente conservadora que, por momentos, sonaba extremadamente reac­cionaria. El gran problema de su candidatura es que dos días antes del mediático desmayo cometió un error grave, al acusar al electorado de Trump de pertenecer a una “cesta de deplorables”. Peor aun porque se supo que ocultó que padecía neumonía.

“Desde que los Clinton –Hillary Clinton y su esposo, el ex presidente Bill Clinton– entraron en política, a finales de los setenta en el pequeño estado sureño de Arkansas, les ha acompañado una fama de políticos maniobreros y propensos a la opacidad informativa” (El País, 13-IX-16). “Los antibióticos pueden curar una neumonía. ¿Cuál es la cura para una inclinación malsana hacia la privacidad que repetidamente crea problemas innecesarios?”, escribió David Axelrod, jefe de la campaña del actual presidente Barack Obama.

Dos tropiezos mayores cuando faltan apenas ocho semanas para que hablen las urnas, y cuando las encuestas vuelven a registrar un ascenso de Trump, que según la cadena Cnn estaba por delante de Clinton, con una ventaja de 45 a 43 por ciento, aunque Nbc News mostraba a Clinton con una ventaja de 48 a 42 por ciento. En todo caso, un resultado parejo en un escenario muy fluido que no admite deslices. En ese sentido, la campaña de Trump prohibió, bajo pena de expulsión, hacer el menor comentario del incidente del desmayo, mientras el candidato le deseó una rápida mejoría.

CANASTA DE DEPLORABLES. Durante un acto para recaudar fondos, Clinton afirmó que “la mitad de los votantes de Trump están en una cesta de deplorables”, por “racistas, sexistas, homófobos, xenófobos, islamófobos”, a quienes el candidato republicano “ha levantado”. Poco después pidió disculpas, porque en la política estadounidense está mal visto atacar a los votantes.

A lo largo de su campaña debió superar la investigación del Fbi por el uso de un servidor privado para almacenar correos electrónicos que contenían información gubernamental clasificada cuando era secretaria de Estado, entre 2009 y 2013. En julio la agencia cerró la investigación, pero ese mismo mes se difundieron los correos que mostraban que integrantes del propio Partido Demócrata intentaron boicotear la candidatura de Bernie Sanders.

Las declaraciones contra los votantes de Trump suenan extremas. Como destaca el analista David Goldman, “no se puede ganar una elección presidencial estadounidense sin el voto de los deplorables” (Asia Times, 11-IX-16). Ese sector es la minoría mayor del país, y quizá la mayoría absoluta. “Son la familia media cuyos ingresos reales han caído en un 5 por ciento en los últimos diez años, el 35 por ciento de los hombres adultos que han caído fuera de la fuerza laboral, el 40 por ciento de los deudores por créditos estudiantiles”, entre muchos otros, dice Goldman. “Llevan una vida deplorable y piensan que la vida de sus hijos será aun más deplorable.”

A Clinton le sucedió algo similar que al candidato Mitt Romney, cuando en la campaña de 2012 enfrentando a Obama criticó a los pobres: “Hay un 47 por ciento que están con él, que son dependientes del Estado, que se sienten víctimas, que creen que el Estado tiene la responsabilidad de cuidar de ellos. Mi trabajo no es preocuparme de esa gente. Nunca los voy a convencer de que tienen que asumir sus propias responsabilidades. Lo que yo tengo que hacer es convencer al 5 o al 10 por ciento que están en el centro y que son independientes” (El País, 18-IX-12).

Aunque se disculpó de inmediato, su campaña cayó en el descrédito. Lo sucedido con Romney al erigirse en representante de la elite económica ha sido recordado a raíz de las declaraciones de Clinton, que parece situarse entre la elite cultural. En la comparación, Goldman recuerda que Trump ganó la interna republicana contra los neoconservadores, que ahora apoyan a Clinton, “porque los estadounidenses están cansados de una elite económica que los ignora”. Durante generaciones, dice, los estadounidenses podían ascender desde lo más bajo hasta lo más alto teniendo iniciativa en los negocios. “Pero eso se terminó durante la administración de Obama. Hubo menos pequeñas empresas con menos trabajadores en 2013 que las que había en 2007.”

LO QUE DESTAPA LA NEUMONÍA. Clinton fue cuestionada antes del incidente del 11 de setiembre por negarse a divulgar datos sobre su estado de salud. Apenas siete días antes del fatídico desmayo, Clinton suspendió un discurso en Ohio porque sufrió un prolongado ataque de tos. En esa ocasión salió del paso bromeando: “Cada vez que pienso en Trump me agarra alergia” (Clarín, 6-IX-2016).

En los dos meses que restan hasta las elecciones habrá tres debates entre Trump y Clinton, con los cuales se espera que el electorado termine por decantarse. El primero tendrá lugar el 26 de setiembre en la Universidad Hofstra, de Nueva York. Ese día el Fbi va a revelar los datos de muertes violentas en 2015, que se espera habrán crecido sustancialmente, fortaleciendo los argumentos de Trump de “ley y orden”. Según analistas, el país estaría ante “el mayor incremento de los homicidios en muchos años, probablemente desde 1968” (The Guardian, 13-IX-2016).

Paul Craig Roberts, subsecretario del Tesoro en la administración de Ronald Reagan, sostiene que “la estructura de poder entera de nuestro país está detrás de Hillary. Ambos establishments demócratas y republicanos, tanto los neoliberales como los neoconservadores, están unidos detrás de ella”. Cree que un triunfo de Clinton es tanto como el comienzo de una guerra a gran escala: “Si Hillary se mete en la Oficina Oval, la guerra nuclear es probable antes de que su primer mandato haya terminado. Un voto para Hillary es un voto para la guerra nuclear” (paulcraigroberts.org, 25-VIII-2016).

La estrategia de Clinton ha sido presentarse como defensora de las minorías afrodescendientes, de las mujeres y de los pobres, aunque es en realidad la candidata del sector financiero y se ha aliado con los neoconservadores que se aferran a la ideología de la hegemonía mundial de Estados Unidos, lo que los está llevando a un creciente enfrentamiento con Rusia y China. De hecho, Clinton ha dicho que Trump es “el candidato de Putin”, porque el republicano apuesta a resolver la crisis siria a través de un amplio acuerdo con Rusia.

Sin embargo, una de las sorpresas de la campaña fue la aparición de una solicitada en The New York Times, el 6 de setiembre, en la cual 88 militares retirados de alto rango defienden “una corrección del rumbo, necesaria desde hace mucho tiempo, en nuestra política de seguridad nacional”. El nutrido grupo de generales y almirantes sostiene que los cambios necesarios sólo pueden ser realizados “por quienes no son responsables del vaciamiento de nuestras fuerzas armadas y de las crecientes amenazas que enfrenta nuestro país en todo el mundo”.

Ante este panorama, no es casual que algunos prominentes demócratas estén pensando en la posibilidad de sustituir a Hillary como candidata a la presidencia, algo que sólo ella puede decidir. En caso de hacerlo, el Comité Nacional demócrata sería encargado de buscar un sustituto, que según medios británicos podría ser Joe Biden o Bernie Sanders (The Telegraph, 12-IX-2016). Aunque es altamente improbable que Clinton dé un paso al costado, este tipo de especulaciones erosionan su candidatura.

El contraataque demócrata corrió por cuenta del presidente Obama, quizá porque Clinton estará unos días fuera de juego. Con motivo de una entrevista concedida por Trump a Russia Today, el presidente fue tajante: “¿Quién fue a la televisión rusa la semana pasada, rebajó a nuestros militares y expresó su simpatía por Vladímir Putin? Le encanta este tipo”, dijo Obama (Sputnik News, 14-IX-16).

No es la primera vez que Trump muestra sintonía con Putin. Anteriormente afirmó que en caso de ser elegido está dispuesto a considerar el levantamiento de las sanciones contra Rusia, así como reconocer la soberanía de Moscú sobre Crimea. Mientras los demócratas sostienen que el republicano es un “caballo de Troya de Putin”, Trump dijo que Putin es “mejor líder” que Obama.

Pueden tomarse apenas como chisporroteos. Pero surge una evidencia: demócratas y republicanos siempre habían estado de acuerdo en política exterior y tenían diferencias (modestas) en política interna. La escisión abarca ahora todos los campos, lo que está mostrando divisiones inéditas en la política estadounidense.