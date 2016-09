La secuencia, a medida que avanza, va creciendo en su maquillaje y su sofisticación. Arranca, además, en la periferia de la región, donde Estados Unidos continúa siendo la fuerza hegemónica, y llega hasta el corazón mismo de Sudamérica –y principal potencia regional–: Brasil, pasando como escala intermedia por un país socio del Mercosur como Paraguay, parte del grupo de países sudamericanos que formó un bloque relativamente autónomo en la década pasada y empezó a aplicar mecanismos propios para resolver sus conflictos.

A principios de la década pasada, las nuevas instituciones regionales como Mercosur y especialmente Unasur habían servido para evitar la interrupción de regímenes democráticos en Ecuador y Bolivia, y conflictos bilaterales como Colombia/Venezuela, Colombia/Ecuador o Bolivia/Chile, desacuerdos todos ellos que en tiempos de Guerra Fría habrían tenido a Estados Unidos como protagonista y árbitro eventual. Pero la distracción de Washington con las guerras en Oriente Medio y la aparición de China como principal socio comercial, junto con la coincidencia de un grupo de gobernantes carismáticos de similar signo político, comprometidos con la integración regional, consiguió romper la hegemonía del Consenso de Washington a nivel sudamericano.

Mientras que en México, Centroamérica y el Caribe, a pesar de puentes tendidos a través de organismos que excluyen a Estados Unidos y Canadá como la Celac, por su nivel de integración con la potencia del norte, tanto a nivel de tratados de libre comercio como en temas migratorios y de remesas, la dependencia sigue siendo casi absoluta, lo cual impide su participación en otros proyectos de integración.

Ese límite se vio en el golpe de Honduras. Zelaya fue sacado de su cama en pijama por una patota del comandante del estado mayor, Romeo Vásquez. Lo llevaron a una base militar estadounidense, lo subieron a otro avión y lo echaron del país. Según cables del Departamento de Estado revelados por Wikileaks, Estados Unidos no apoyó el golpe y hasta intentó disuadir a sus autores, aunque Zelaya no era de su agrado. De hecho, acompañó al resto de los países de la Oea en su condena. Pero apenas horas después, a contramano de Latinoamérica, empezó a apoyar la transición del gobierno golpista hacia unas rápidas elecciones, aprovechando que Zelaya estaba en el final de su mandato. Con su apoyo a la transición del gobierno golpista, Estados Unidos marcó un límite a la expansión del bloque sudamericano, sin romper sus políticas de Estado de no invadir más después del desembarco de los marines en Panamá en 1989 y de no apoyar más golpes, al menos abiertamente, desde el fallido putsch contra Chávez en 2002.

Así llegamos al segundo golpe blando contra un gobierno progresista por parte de una elite financiera y política mala­costumbrada a perpetuarse en el poder a como dé lugar. Esta vez le tocó al ex obispo Fernando Lugo, otro personaje que no era del agrado de Estados Unidos, entre otras cosas, Wikileaks dixit, porque remplazó una unidad antiterrorista estadounidense dedicada a entrenar tropas de elite paraguayas por asesores militares de Argentina y Brasil. Lugo no era un político tradicional ni era particularmente hábil a la hora de negociar. Sin apoyos en el Congreso, abandonado por sus socios del Partido Liberal, traicionado por su vice, Federico Franco, quedó a merced de la elite golpista, acostumbrada a décadas ininterrumpidas de gobierno de la mano del general Alfredo Stroessner y su Partido Colorado. La oportunidad llegó tras la conmoción social causada por la masacre de Curuguaty, en la que fallecieron 11 campesinos y seis policías en una estancia sojera en el este del país. Si bien la violencia venía desde hace tiempo –y quizá nadie había hecho más para mediar en el conflicto entre campesinos y terratenientes que el propio Lugo–, el Congreso decidió destituirlo por su “responsabilidad política” en el enfrentamiento. El juicio duró menos de 48 horas y Lugo tuvo menos de dos para defenderse. A falta de pruebas reales, fue destituido por el voto de 215 de los 225 congresistas después de que la Corte Suprema rechazara un pedido de aplazar el proceso. La destitución fue condenada por la mayoría de los países de la Unasur pero, a diferencia del golpe blando hondureño, una moción de censura en la Oea apenas alcanzó 8 votos a favor y 28 en contra.

Ahora llegó el golpe contra Dilma. Esta vez se respetaron los tiempos y rituales que marca la formalidad, en un proceso parlamentario que fue supervisado in situ por el presidente de la Corte Suprema. Pero nuevamente se trata de una interrupción del régimen democrático para imponer un gobierno de facto de una elite nostálgica de poder, a través de mecanismos constitucionales previstos para sancionar acciones criminales a pesar de que no se acusa a la presidenta de haber cometido crimen alguno, aprovechando el malhumor social por una prolongada recesión y un persistente escándalo de corrupción que involucra a muchos de los principales empresarios y dirigentes políticos del país, pero no a Dilma.

Siguiendo con la progresión de condena total en el caso hondureño y condena parcial en el caso paraguayo, esta vez las voces de protesta a nivel regional son más la excepción que la regla, atento al vuelco a la derecha que está dando Sudamérica. A diferencia de lo que pasó en Honduras, pero en sintonía con lo que pasó en Paraguay, en el caso brasileño, Washington se mantiene cauto, distante y prescindente, como aceptando la nueva realidad geopolítica de su pérdida de hegemonía. Sin embargo, atenta a los múltiples intereses que aún posee en la región, así como a su alianza tradicional con los factores de poder que quedaron del lado de los golpistas o directamente operaron para erosionar las fuerzas democráticas especulando con la posibilidad de recapturar ganancias extraordinarias, la administración de Barack Obama no tardó en reconocer la legalidad de los gobiernos surgidos de estos procesos. No es lo mismo que invadir un país, pero no deja de ser una intervención negativa.

