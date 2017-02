Todo un mes de escuela sin túnicas. En el Programa Educativo de Verano conviven niños que de otra forma no compartirían los mismos espacios de recreación, o no saldrían de paseo. Algunos vienen del Interior y se deslumbran con el mar, otros ya viajaron en avión varias veces, otros no han cruzado el puente sobre el Pantanoso para conocer el centro de Montevideo. En el fondo está el concepto de vacaciones, no apto para todo público.