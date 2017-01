I) Decididamente pertinente, aunque un poco pasada de frío, la primera pregunta que arrastra la publicación de un nuevo libro póstumo del escritor chileno –también mexicano y no menos catalán– Roberto Bolaño (1953-2003) es sobre si efectivamente se trata de un libro y no de alguna clase de liebre amorfa salida de la galera del oportunismo editorial. La segunda, chismosa y un poco arrebatada, es qué diablos hace Bolaño publicado en Alfaguara y ya no en Anagrama (véase recuadro). Le sigue el interés por el valor literario de la novela en sí, de si esta publicación puede considerarse justificada. La tercera pregunta es casi con seguridad azorada y se acalora con relación a los libros que aún aguardan en el abultado arcón del escritor. La última, definitivamente febril, avanza sobre qué viene ...