La estrategia seguida por López Mena parece estar dando frutos. Luego de idas y venidas que se arrastran desde 2009 –cuando prometía ubicarse en la zona de Capurro1–, el gobierno recibió con los brazos bien abiertos la última iniciativa: una terminal en el denominado “predio Mauá”, frente a la sureña rambla costanera de Montevideo. En abril del año pasado la declaró de interés nacional y la enmarcó en la ley de reactivación económica, que establece beneficios para el promotor de la iniciativa. En este caso, el beneficiario es la sociedad anónima Los Cipreses, propietaria de Buquebus; tendrá una ventaja en la licitación pública y la posibilidad de obtener –en caso de concretarse– un retorno de entre un 5 y un 20 por ciento del valor de la obra.

La terminal es una parte de la inversión de López Mena, que implicaría un significativo cambio en infraestructura para esa zona: un edificio vidriado en forma de pirámide al que llegarían los pasajeros, un hotel de gran categoría, plazas de estacionamiento subterráneas, una escollera de 1.500 metros, el postergado museo del Tiempo y espacios verdes de uso público. Estas construcciones –las más sobresalientes– tendrían su despliegue en la extensión de la rambla que va desde Florida a Wilson Ferreira Aldunate, en el predio de la vieja compañía del gas y los terrenos aledaños, cuyos espacios abiertos serían de uso libre.

Hasta el momento Los Cipreses SA no presentó los estudios de impacto ambiental solicitados en la declaración de interés, lo cual fue confirmado a Brecha desde la Intendencia capitalina. Pasado los primeros 120 días de plazo, se pidió una prórroga de 180 días que venció el pasado lunes. El empresario alegó dificultades para concretar la intervención de arquitectos internacionales y para evaluar el cauce de agua.

Este incumplimiento no pone en juego la viabilidad del proyecto porque el Poder Ejecutivo o la Intendencia pueden solicitar la realización del informe. En este caso, el beneficio de la ley de reactivación económica quedaría anulado. Sin embargo, en los hechos, una inversión de esta envergadura, de 200 millones de dólares, no tiene competencia real y la licitación sería ganada sin dificultades, con ventajas o sin ellas.

¿POR QUÉ AHORA SÍ? En la última rendición de cuentas el gobierno incluyó un artículo que generó rispidez en la bancada oficialista. El polémico artículo 72 otorgaba al ganador de la licitación un permiso para la enajenación de los padrones sobre la rambla, pero no establecía con claridad los alcances del término “enajenar”: no se mencionaban plazos, ni contraprestaciones.

Una disposición así planteada, de acuerdo al ministro de Obras Públicas, Víctor Rossi, tenía la voluntad de agilizar el proceso,2 pero terminó teniendo el efecto contrario porque no obtuvo el respaldo de los legisladores.

Los sectores más reacios –Mpp, Partido Socialista, Pvp y Liga Federal– lograron que el artículo se quitara y se discutiera independientemente, lo cual comenzó a concretarse este miércoles con la primera discusión en comisión del Senado a partir del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo hace diez días.

El nuevo texto detalla en mayor medida los términos en que se permite la enajenación. Deja sentado que “el Estado conservará derecho real de uso sobre las instalaciones en los edificios” y que las obras “pasarán a ser parte del sistema portuario de Montevideo, de propiedad estatal”.

De acuerdo a las consultas realizadas, los legisladores oficialistas, en particular aquellos sectores que habían mostrado reparos, vieron, a priori, con buenos ojos esta salida legal. Enfatizaron que la terminal no era un problema en sí mismo, sino que se aprobara mediante la rendición un artículo tan acotado, sin garantía alguna sobre el uso de los terrenos estatales.

Lucía Topolansky, por ejemplo, destacó en diálogo con Brecha que la construcción de una terminal de estas características abre posibilidades tanto a nivel urbanístico como en términos de generación de puestos de trabajo. “El proyecto no deja padrones en manos de privados, como se piensa. Los padrones para uso del privado no son sobre la costa”, explicó haciendo referencia a los edificios comerciales. Agregó: “Si tú mirás el recorrido de la rambla ordenaría lindo esa parte, así que vamos a trabajar y yo creo que no va a tener ningún problema”. La senadora del Mpp aventuró que la iniciativa obtendrá la aprobación del Senado el mes próximo.