Ceuta, Urda y El Retiro madrileño, cada uno a su modo, auguran una votación muy difícil para Sánchez en menos de diez días. El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), experto en esquivar crisis, se enfrenta a una mayoría de encuestas que auguran un triunfo resonante de una coalición del Partido Popular (PP) y Vox, tras ocho años de gobierno de los socialistas. Los 75.000 migrantes que en las últimas horas de julio cruzaron de Marruecos al enclave africano español, los 69 muertos y 200 heridos del choque de trenes de fines de octubre en la localidad toledana, y el desahucio abusivo de una mujer de 87 años en la capital poco tiempo antes alimentan entre millones de españoles distintas broncas y recelos, que siendo todos de larga data y muy diversa raigambre, tienen en común la pé...
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