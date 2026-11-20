Posiblemente el drama histórico de Haití nunca haya sido descrito en la literatura de manera tan descarnada como lo fue por la pluma de Alejo Carpentier en El reino de este mundo: «Todos los intentos de protesta habían sido acallados en sangre. Andando, andando, de arriba abajo y de abajo arriba, el negro comenzó a pensar que las orquestas de cámara de Sans-Souci, el fausto de los uniformes y las estatuas de blancas desnudas que se calentaban al sol sobre sus zócalos de almocárabes entre los bojes tallados de los canteros, se debían a una esclavitud tan abominable como la que había conocido en la hacienda monsieur Lenormand de Mezy. […] Además, en tiempos pasados los colonos se cuidaban mucho de matar a sus esclavos –a menos de que se les fuera la mano–, porque matar a un esclavo era abrir...