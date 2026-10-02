Clasificado

Pese a que la concurrencia del embajador de Uruguay, Daniel Castillos, fue largamente cuestionada –incluso más por propios que por ajenos–, el canciller Mario Lubetkin quiso evitar «fricciones» con Estados Unidos y decidió no transparentar el contenido de la «reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda» llevada a cabo en Washington, el 17 de julio.

En la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por Brecha al respecto –que demoró más de dos meses en ser confeccionada y cuya prórroga ya había vencido–, la única información aportada es un facsímil con la invitación al evento. En su argumentación para la negativa, Lubetkin subrayó que, tras haber «analizado pormenorizadamente la documentación objeto de la consulta que obra en los archivos y dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores», se entiende que el contenido del informe del embajador Castillos sobre la reunión «reviste alta sensibilidad» y su divulgación «podría afectar el relacionamiento bilateral con los Estados Unidos y las negociaciones que pudiesen estar en curso, tanto con ese como con otros Estados participantes del encuentro».

En su respuesta, el canciller no ahorró valoraciones, y ante la posibilidad de saldar la polémica desatada dentro del propio Frente Amplio al divulgar el contenido de la reunión y el rol que jugó el embajador uruguayo, consideró que «existe una expectativa razonable de un daño al interés público, traducido en un menoscabo a la conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales, por cuanto la difusión de cierta información afectaría el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones de Uruguay, particularmente con el referido Estado [Estados Unidos], pero también con otros, lo que incluso podría derivar en fricciones y/o repercusiones de diversa índole». Asimismo, se excusó de aportar sus directivas de cara a la reunión, ya que «las instrucciones al embajador fueron impartidas verbalmente».

Según consignó Búsqueda (21-VII-26), durante la reunión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aludió a «las décadas de secuestros, atentados con bomba, asesinatos y ejecuciones; el terror violento de los Tupamaros, los Montoneros, las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el ELN [Ejército de Liberación Nacional]», y designó al auditorio, entre los que se encontraba el embajador uruguayo, como «coalición». Además, aseguró que «pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas», pero su «naturaleza», a la que entienden terrorista, «es siempre la misma».