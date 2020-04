Combo de a dos

Ignacio Alcuri conversó con Brecha

sobre literatura, escritura, falsas oposiciones y el (no) posible fin del

humor.

—Sobredosis

pop, que ha sido reeditado, está por cumplir la

mayoría de edad. Algunas cosas, como escribir caminando, siguen presentes en tu

método de escritura. ¿Qué ha cambiado?

—Reconozco dos elementos principales

en mi método de escritura. El primero es esperar que llegue la inspiración. Más

allá de que en los últimos años publiqué cuentos en un par de revistas (Lento,

Túnel) y eso tiene fechas de entrega, no me identifico con los

escritores que dicen algo así como: “De nueve a once voy a escribir”. Si no aparece,

no aparece, más allá de que se hagan pequeños esfuerzos con disparadores

creativos para buscar alguna chispa, en especial cuando se acercan las

mencionada...