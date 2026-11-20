Debutó en este doble rol con Todos los domingos pienso en renunciar. En 2026 estrenó Hay algo mejor afuera en el Teatro El Galpón y Tierra Santa, una coproducción con el Instituto Nacional de Artes Escénicas en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas. Esta última regresa a escena con seis funciones en el Espacio Cultural Las Bóvedas a partir de hoy, 20 de noviembre. Sobre su recorrido, sus recursos creativos y las preocupaciones que surcan su dramaturgia conversó con Brecha. —Después de la temporada de Hay algo mejor afuera en El Galpón, ¿qué balance hacés de esa experiencia y qué aprendizajes te dejó? —El tiempo fue un factor apremiante. El mayor aprendizaje fue el de optimizar los ensayos, porque sucedió todo bastante rápido. Además, tuve la oportunidad de trabajar con un ...