De condición a población

—Estudiabas principalmente la historia reciente. ¿Por qué el viraje hacia la historia de la pobreza?

—Desde hace algunos años pienso que la historia reciente ha desarrollado una matriz muy política o cultural. La relación con lo económico y lo social se perdió un poco. Los dos ámbitos quedaron desconectados en la reflexión sobre el proceso histórico. De alguna forma, me interesa volver a conectarlos, porque no tiene sentido pensar los debates ideológicos de los sesenta y setenta sin pensar qué estaba pasando con la vida de la gente. Básicamente, lo que me interesa es estudiar cómo se ha ido pensando la desigualdad a través de cómo la pobreza fue conceptualizada en diferentes momentos históricos, desde los cuarenta hasta hoy.

—¿Encontraste antecedentes de este tipo de abordaje? Porqu...