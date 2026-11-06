Firmes con las ideas

«Un comunista no puede ser ministro de Trabajo. Lamento decirlo así, pero así lo vemos muchos», afirmó el diputado colorado Adrián Juri durante la interpelación a Juan Castillo, el pasado miércoles. Esa idea fue el eje de su argumentación para cuestionar la actuación del secretario de Estado ante el extenso conflicto laboral en Terminal Cuenca del Plata (TCP), que afectó la actividad portuaria por varias semanas, así como otros aspectos de la gestión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Durante 16 horas, el ministro respondió las preguntas y críticas del arco opositor sobre la actuación de su cartera, pero no logró convencer a sus detractores. Por mayoría –49 a 48–, la Cámara de Representantes aprobó una moción que declaró insatisfactorias sus respuestas. Entre otros cuesti...
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