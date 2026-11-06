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La oposición cerró filas y logró aprobar una moción en contra del ministro de Trabajo, Juan Castillo

Firmes con las ideas

Mauricio Pérez
6 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

La décima interpelación a un ministro frenteamplista terminó con un revés parlamentario para el gobierno. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, defendió la actuación de su cartera ante el conflicto laboral en Terminal Cuenca del Plata, pero la oposición logró aprobar una moción que declaró insatisfactorias sus explicaciones. La jornada, sin embargo, estuvo marcada por los cuestionamientos del miembro interpelante a la pertenencia del ministro al Partido Comunista del Uruguay.

Juan Castillo, ministro de Trabajo, durante la interpelación, el 4 de noviembre. Focouy, Dante Fernández.

«Un comunista no puede ser ministro de Trabajo. Lamento decirlo así, pero así lo vemos muchos», afirmó el diputado colorado Adrián Juri durante la interpelación a Juan Castillo, el pasado miércoles. Esa idea fue el eje de su argumentación para cuestionar la actuación del secretario de Estado ante el extenso conflicto laboral en Terminal Cuenca del Plata (TCP), que afectó la actividad portuaria por varias semanas, así como otros aspectos de la gestión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Durante 16 horas, el ministro respondió las preguntas y críticas del arco opositor sobre la actuación de su cartera, pero no logró convencer a sus detractores. Por mayoría –49 a 48–, la Cámara de Representantes aprobó una moción que declaró insatisfactorias sus respuestas. Entre otros cuesti...

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Publicado en: Edición 2137 Uruguay
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