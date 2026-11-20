La noche del viernes 13 de noviembre, librerías de Montevideo y otras ciudades del país abrieron sus puertas hasta tarde con presentaciones, lecturas y música. La Noche de las Librerías cumplió diez ediciones y sigue siendo una de las iniciativas culturales más lindas del calendario uruguayo. Es también una de las más analógicas: gente que camina de una librería a otra, conversa con quien atiende y se va con un libro que no pensaba comprar.

Pero esta vez la fiesta vino acompañada de un reclamo legítimo. Los libreros independientes, sobre todo los de locales chicos, hablaron de una «situación de emergencia» frente a los descuentos bancarios y a plataformas como Mercado Libre, con las que una librería de barrio difícilmente puede competir. Por eso volvieron a pedir que el Parlamento trate la ley de precio único. La propuesta de la Cámara Uruguaya del Libro limita los descuentos al 10 por ciento para los títulos con menos de 18 meses en el mercado. El texto se presentó el 6 de julio ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado; cuatro meses después, no hay un proyecto redactado. La objeción es previsible: los límites en los descuentos los termina pagando el consumidor. En parte es cierto. Quien hoy paga con la tarjeta indicada consigue hasta un 25 por ciento menos, y con la ley perdería esa ventaja. Pero ese beneficio es un privilegio de los clientes de ciertos bancos. Y la experiencia internacional muestra que donde el precio está regulado sobreviven más librerías, sin evidencia de que los libros se encarezcan.

Mientras el mercado local discute regulaciones, en TikTok existe una inmensa comunidad llamada #BookTok, en la que millones de usuarios recomiendan libros en videos de pocos segundos y muestran cómo se vive la experiencia de leerlos. A sus creadores se los conoce como booktokers y en su gran mayoría son mujeres jóvenes. En BookTok el libro viene con su clima: la vela, la manta, hasta la taza de té. Después te filmás leyendo, lo subís y tu video le vende esa misma escena a la siguiente lectora.

Detrás hay una industria. Según datos de Media Control y NielsenIQ que difunde propiamente TikTok, en 2025 los libros recomendados en BookTok vendieron más de 50 millones de ejemplares en Europa por unos 800 millones de euros. La comunidad ya saltó a las ferias del libro: en la de Madrid de junio, las fans esperaban hasta cinco horas por una firma. El 3 de diciembre, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante del mundo en español y aliada de TikTok desde hace años, entregará los primeros TikTok Book Awards México, con categorías que llevan el nombre de la tienda de la plataforma.

Lo que decide qué circula ahí es un algoritmo de TikTok, que premia al libro que provoca una reacción inmediata: se pueden ver videos cortos de alguien que llora frente a la cámara o grita que no puede creer lo que hizo el protagonista. Y los libros que mejor producen esa reacción filmable se posicionan mejor, mientras que a los demás el algoritmo los va dejando de lado.

Las editoriales ya publican pensando en eso. Un trabajo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona concluyó este año que las tendencias de BookTok están homogeneizando los catálogos alrededor de la romantasy, una mezcla de romance y fantasía, y de los tropos más virales, esas fórmulas que se repiten de libro en libro, como el chico malo que se enamora de la chica buena o los enemigos que terminan juntos. TikTok, por su parte, dejó de ser solo una plataforma para convertirse en institución. En Alemania y España ya publica su propia lista de más vendidos.

<a href="https://servedby.flashtalking.com/click/1/337553;11311288;0;209;0/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}&ft_width=728&ft_height=90&url=46298370" target="_blank"> <img decoding="async" border="0" src="https://servedby.flashtalking.com/imp/1/337553;11311288;205;gif;BRECHA;PRENSAANTELEMPRESASEMPRESASREACHAFFINITYMAPATECHMEDIOSNACIONALESBRECHAIMGBANNER728X901126jpg/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}"></a>

Ese algoritmo pertenece a ByteDance, una empresa china, y en Estados Unidos eso se discutió como un asunto de seguridad nacional. El Congreso aprobó en 2024 una ley que obligaba a ByteDance a vender la aplicación o enfrentar su prohibición, y la Corte Suprema la ratificó el 17 de enero de 2025. Al día siguiente, por la noche, la app se apagó para 170 millones de usuarios y volvió horas después cuando Donald Trump prometió una salida. La salida llegó un año más tarde: una empresa conjunta supervisada por Oracle, en la que ByteDance conserva el 19,9 por ciento, con un algoritmo reentrenado con datos estadounidenses. Estados Unidos no prohibió BookTok: puso bajo control el mecanismo que decide qué ven sus ciudadanos. En América Latina, en cambio, ese mismo mecanismo entra a las ferias del libro como promoción de la lectura.

¿Y qué les llega por esa vía a nuestros adolescentes? En la lista de juveniles más vendidos de Planeta en Uruguay aparecen arriba los dos primeros tomos de la saga Empíreo, de Rebecca Yarros, seguidos por Twisted Love, de Ana Huang, y novelas románticas de Alice Kellen y María Martínez. Abundan los hombres posesivos, las relaciones de poder desiguales y las escenas explícitas. No deja de ser una ironía que, en plena época del discurso del empoderamiento femenino, buena parte de lo que leen las chicas se parezca tanto a aquellas novelitas de Corín Tellado que se vendían en los quioscos. La investigadora argentina Giuliana Pates estudió a jóvenes feministas que leen novelas de amor y encontró que se apropian de ellas a su manera. El sermón contra lo que leen las chicas es tan viejo como la novela, pero lo que a mí me inquieta es que la selección de qué les llega la haga un algoritmo optimizado para retener su atención.

Durante mucho tiempo esa selección la hacía el librero, y en Uruguay esa figura iba incluso más allá del mostrador: existía el librero de a pie. Recuerdo al gallego Menéndez, el librero de mi familia. Un gallego de verdad: un inmigrante que llegó a Montevideo huyendo de Franco y del hambre, y que hizo de la venta de libros su vida, su red de amistades y el sustento para criar a su familia. No tenía local, vendía casa por casa o en consignación, y terminaba convertido en un amigo entrañable. Te rastreaba un título inhallable, te esperaba en un café o caía por tu trabajo el día de cobro con un libro que sabía que te iba a gustar. Hacía de curador y de sistema de crédito: te daba fiado, te armaba cuotas de palabra, te decía «llevátelo y después me lo pagás». Hoy el fiado y las cuotas los da un banco, y la recomendación, un algoritmo. Ese tejido humano, la recomendación cuerpo a cuerpo que se celebró el 13 de noviembre, es el que está en riesgo. El diagnóstico que la Cámara Uruguaya del Libro encargó a la consultora Nómade muestra cuánto se debilitó: solo dos de cada diez clientes tienen una librería de preferencia. Y no basta con que las librerías publiquen en redes. Atender Instagram y WhatsApp les lleva mucho tiempo, pero no les devuelve clientes en la misma medida. Mientras tanto, mantener un local abierto al público sigue siendo caro para la cantidad de ventas que ingresan.

Pero la comparación tampoco es tan simple. Una plataforma tiene otros costos, aunque juega con ventajas que una librería no tiene. Para Mercado Libre, que durante años radicó operaciones regionales en la zona franca de Aguada Park, los libros son apenas el 1 por ciento de sus ingresos: puede venderlos barato porque no vive de ellos.

Del otro lado del mostrador, tampoco todas las librerías son iguales. Muchas sobreviven sumando cafetería, papelería o diseño, y en algunas el libro ya es un producto más de la carta, o al revés. Por eso el pedido de auxilio de la cámara merece revisarse. No parece justo que lo pague el consumidor, que con la ley perdería el descuento de su tarjeta. Además, el modelo que se quiere imitar no es garantía: Argentina tiene precio único desde hace más de dos décadas y aun así, en setiembre, sus librerías declararon la emergencia, con una facturación cercana a un 42 por ciento menor que en 2023.

Entonces, la ley de precio único, aun si se aprueba, se queda corta: ordena la guerra de descuentos, pero deja intacta la otra mitad del problema. Un precio ordenado no alcanza si la decisión de qué leer ya se tomó en otro lado.

En España, desde abril, los libros que elige TikTok llevan una pegatina colorida en la tapa que lo anuncia. En Montevideo, la noche del 13 de noviembre, muchas librerías estuvieron abiertas hasta la una de la mañana para recomendar libros de la forma más vieja que existe: en persona.