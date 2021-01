El ocaso de Occidente

Para América Latina el 2020 comenzó en marzo, cuando el covid-19 nos desayunó de que la globalización también se consume bajo la forma de una amenaza invisible. Por entonces, cuando nada de lo que pasó había pasado aún, el economista peruano Óscar Ugarteche, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA), con sede en la capital de este país, sostenía que la crisis económica no había sido provocada por el coronavirus. «Esta crisis, que ha sido gatillada por el virus, evidentemente no fue generada por él. Un virus por sí solo no tira abajo una bolsa de valores. Cuando se dio la gripe asiática en el año 1958 no pasó nada, cuando la gripe española en 1918 murió much...