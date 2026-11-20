Si los dibujos de César Troncoso desaparecieran un día y volvieran a aflorar a miles de quilómetros y cientos de años de su lugar de origen, es probable que un estudioso lo bastante informado pudiera restituirlos a las costas del Río de la Plata y situarlos hacia las últimas décadas del siglo XX. Y es que no queda duda alguna de que sus ilustraciones forman parte de la gran corriente del dibujo rioplatense vinculado a las publicaciones de humor que florecieron durante la dictadura, que luego se derramó y prosperó en la apertura democrática de mediados de los años ochenta con el boom de las revistas y semanarios y la deriva hacia el underground y el arte callejero.

Ingresar a la exposición titulada «Este pequeño mundo gigante», en el Centro Cultural Dr. Pedro Figari de la UTU, es un viaje a ese pasado en el que todo parecía estallar y salirse de quicio. Una tiene la impresión de que ese pequeño mundo gigante al que alude el título de la muestra estaba, hasta entonces, atrapado en una olla a presión a la que, de pronto, se le saltó la tapa. Es inevitable ensayar una explicación que probablemente peque de facilonga: la represión ha terminado y es tiempo de sacar todo para afuera. El dibujo parece proliferar, como si fuera fruto de una imparable reacción química. Se expande irreprimible hasta cada rincón de la hoja. ¿Y qué pasa en el dibujo? Pasa de todo y no pasa nada en concreto. ¿Hay una narración? Imposible decirlo, pero se sospechan miles.

Pero lo cierto es que lo primero que desaparece al visitar esta primera exhibición de los dibujos de Troncoso es la idea de pasatiempo amateur. Ni siquiera es necesario terminar de transitar el breve recorrido para tener la certeza de que allí hay una obra que nació con intenciones de ser justamente eso. «Bueno, profesional no es, porque nunca nadie me pagó por ella», aclara César desde Buenos Aires, donde se encuentra rodando la serie Sangre, para Netflix. «Pero sí, pienso que sí, que tiene esa intención de unidad, de obra, más allá de que la mirada de Luis Peña, que es el curador de la sala, haya contribuido a acotar la muestra y a darle una forma más definida. Pero sí, puede decirse que vengo dibujando en un sentido, con una dirección.»

ESE ARTE BASTARDO DE INSISTIR

Troncoso dibuja desde siempre, pero la idea de hacerlo más seriamente apareció cuando tenía 20 años. «Estando todavía en preparatorios del Miranda, me anoté en Dibujo y Pintura en la escuela Figari, y estuve allí un año. Y si no continué fue porque el dibujo que me interesaba hacer era parecido a lo que estoy haciendo ahora, es decir, esas figuras que están como encastradas, con una especie de cáscara, algo muy distinto a lo que se enseñaba en la escuela.» La muestra empieza, un poco más acá en el tiempo, con dos dibujos de 1989, cuando César tenía 26 años: los había presentado al concurso que por aquel entonces organizaba Coca-Cola para plásticos jóvenes. «En esa época, si mal no recuerdo, me presenté a cuatro o cinco concursos. Los de Coca-Cola, a la Bienal de Salto, al concurso municipal o al nacional, no recuerdo a cuál, y al Premio Paul Cézanne. Mis dibujos fueron aceptados en los premios, pero nunca gané. Después participé en aquellos salones de la historieta que organizaba Manuel Esmoris. Y por ahí se terminó mi carrera pictórica.»

Es imposible saber si el éxito de Troncoso como actor fue lo que lo alejó de una carrera como dibujante e ilustrador o si, simplemente, de lo que se trató fue de una mezcla de timidez y cansancio en ese arte bastardo que es el de insistir hasta ser publicado. «Yo creo que es un poco las dos cosas. Por un lado, el tiempo del que yo disponía para dibujar empecé a dedicarlo a la escuela de actuación y los ensayos, y, además, esa cosa colectiva que tiene el teatro a mí siempre me potenció –fue por ahí que conocí a Roberto e hicimos Suárez y Troncoso–. Y, por otro, bueno, yo dibujar dibujaba mucho, pero dar el paso para presentar mis dibujos, para apersonarme en una recepción de obras de un salón, me costaba un montón. Te digo más: los dibujos que ganaron la mención en el concurso de historietas jamás los fui a retirar y deben haber hecho un asado con ellos. En eso la timidez siempre me jugó en contra. Capaz que en un momento engranaba y agarraba viento en la camiseta, pero no llegué allí.»

EFECTO CINÉTICO Y MECANISMOS TELESCÓPICOS

Aunque no haya sucedido, una puede imaginar fácilmente los dibujos de Troncoso en aquella Guambia en la que dibujaban Osvaldo Cibils y Ombú, o junto con el Polizonte, de Pepi Gonçalvez, en GAS Subterráneo. «Sin dudas, el Güory & Güaly, de Cibils, eran increíbles. O [Mario] Levrero con Lizán. También Landrú. Siempre me gustaron los dibujantes que tenían el humor más delirante. Podría haberme acercado a esas publicaciones, es verdad, pero a lo único que llegué fue a mostrárselos una vez a Elvio Gandolfo, que fue muy amable y me dio para adelante.»

Troncoso no tiene del todo claro de dónde surge la tendencia en sus dibujos de crear mundos delirantes con un efecto cinético, que los hace desenvolverse como si avanzaran por el papel, ya sea como una lava minuciosa de trazos, figuras y textos que todo lo cubre o como mecanismos telescópicos que se estiran, se desenvuelven y ramifican. «Si tengo que buscar un origen, diría que está en los talleres de Alberto Restuccia en el Teatro Uno, en los ejercicios de improvisación. Mientras dos estudiantes pasaban al escenario a improvisar sobre algún tema que se organizaba en opuestos –amo y esclavo, luz y oscuridad–, el resto hacíamos un ejercicio de escritura automática sobre lo que el tema nos sugería. A mí me gustaban esos ejercicios, y me parece que, de alguna manera, tomé esa lógica: una hoja en blanco en la que empiezo a hacer una raya, pongo un texto, con la cabeza abierta a los estímulos que puede haber por la vuelta: una radio que habla sobre un choque de autos, una canción cualquiera. Me parecía que eso iba a terminar ganando en la acumulación, en el exceso. Nunca tuve un plan que pueda describirse como “seamos densos” o “hablemos de la vida y el mundo”. Era más bien: “Si digo una cantidad suficiente de cosas, el mundo y la vida se construyen solos”.» La muestra recorre dibujos de Troncoso que atraviesan las décadas desde fines de los ochenta hasta 2025, algunos, solo tinta, y otros, a color, con un tratamiento muy interesante de la palidez de la pintura acrílica diluida.

Puede parecer extraño que, a una persona tan expuesta, a un actor con la presencia de Troncoso en las pantallas, le haya llevado tanto tiempo exponer ese otro lado de su creatividad. Lo hizo impulsado por Pedro Dalton, que tiene esa misma condición que Troncoso: la de que su actividad principal sea otra –la musical, como frontman de Buenos Muchachos–, aunque también tenga una larga relación con el dibujo. «Yo cultivo un perfil bajo, pero, de alguna manera, exhibirme actuando o mostrando mis dibujos es algo que, en un punto, yo creo que hago con la intención de que me quieran. Pero es un riesgo: puede ocurrir exactamente lo contrario.»



* Hasta el 18 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, en Gonzalo Ramírez entre Minas y Magallanes.↩︎