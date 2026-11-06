«El papa se irá, y esto será siempre lucha y lucha»

Presbítero de la diócesis de Quilmes y párroco del santuario San Cayetano de Berazategui, Ignacio Blanco también forma parte de Curas en Opción por los Pobres (OPP), herederos del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. La OPP ha tomado protagonismo durante el gobierno libertariano por las detenciones que sufrieron sus miembros. «Este gobierno cierra con represión», sentencia Blanco. —¿Qué significa la visita del papa a la región? —Él trabajó mucho en Perú y, afiliado como agustino en la congregación, compartió con Francisco. Fue su mano derecha. Tiene un estilo diferente del de Francisco, pero conoce mucho la realidad latinoamericana. —¿Cómo ve el recorrido que hará en Argentina? —En su encíclica Magnifica humanitas, además de sobre la inteligencia artificial, habla sobre la necesi...
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