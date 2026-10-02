 El quillapí de la memoria indígena - Semanario Brecha
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Un Día del Patrimonio especial

El quillapí de la memoria indígena

Sebastián Torterola Antelo
2 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

«Raíces indígenas: pasado, presente y futuro» es el tema del próximo Día del Patrimonio que se celebra el 3 y 4 de octubre, un gesto institucional que señala una causa aún pendiente de reparación en Uruguay.

Emiliana Gómez, de origen minuán, retratada en su casa de Minas. CDF, Archivo de la Memoria Charrúa, original perteneciente a Paula Padilla Gómez, S. D. De autor.

La película El país sin indios, de 2019, dirigida por Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez, es reveladora de la historia y el presente indígenas en Uruguay en varios sentidos. En particular, hay una imagen que registra un Consejo de Ministros llevado a cabo allá por el año 2017, encabezado por el entonces presidente Tabaré Vázquez, cuando era costumbre que aquel evento se celebrase en pueblitos del interior del país. En ese marco, una joven alza su voz para preguntarle a Vázquez su opinión sobre el genocidio indígena en Uruguay. El presidente responde: «Comprendo y comparto que reclamen sus derechos». Dice «sus derechos». Aunque tantas veces se haya identificado con la garra charrúa del pueblo oriental, en aquel caso, en un ámbito institucional, Vázquez se distancia y añade: «Está muy bien qu...

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Publicado en: Edición 2132 Uruguay
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