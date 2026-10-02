El quillapí de la memoria indígena

La película El país sin indios, de 2019, dirigida por Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez, es reveladora de la historia y el presente indígenas en Uruguay en varios sentidos. En particular, hay una imagen que registra un Consejo de Ministros llevado a cabo allá por el año 2017, encabezado por el entonces presidente Tabaré Vázquez, cuando era costumbre que aquel evento se celebrase en pueblitos del interior del país. En ese marco, una joven alza su voz para preguntarle a Vázquez su opinión sobre el genocidio indígena en Uruguay. El presidente responde: «Comprendo y comparto que reclamen sus derechos». Dice «sus derechos». Aunque tantas veces se haya identificado con la garra charrúa del pueblo oriental, en aquel caso, en un ámbito institucional, Vázquez se distancia y añade: «Está muy bien qu...
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