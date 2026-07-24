Estudiar para la guerra

En mayo de este año, el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Udelar) decidió solicitar al Consejo Directivo Central (CDC) la revocación del convenio marco con la Universidad de Tel Aviv firmado en 1985. Aunque vigente, el intercambio entre ambas universidades es nulo desde 2015. La propuesta, que tendría, entonces, más efectos simbólicos que prácticos, aguarda ahora entrar en el orden del día del CDC para llegar a una decisión definitiva. Enterado del asunto, el diputado colorado Felipe Schipani exigió la presentación de las autoridades universitarias en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para explicar los fundamentos del pedido, que él catalogó como «otro incidente antisemita» originado en la Udelar. Lo de «otr...
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