Estudiar para la guerra - Semanario Brecha
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El militarismo académico israelí en debate en la Udelar

Estudiar para la guerra

Mariana Contreras
24 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La posibilidad de que la Universidad de la República dé por finalizado un convenio académico, que hace 11 años no tiene actividad alguna, provocó una convocatoria de sus autoridades al Parlamento, ya que el diputado Felipe Schipani sospecha motivaciones antisemitas en la propuesta. Sin embargo, es la colaboración de la academia israelí con el Ejército lo que está en el corazón del debate.

Escultura en los exteriores de la Universidad de Tel Aviv. Redes sociales de la Universidad de Tel Aviv.

En mayo de este año, el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Udelar) decidió solicitar al Consejo Directivo Central (CDC) la revocación del convenio marco con la Universidad de Tel Aviv firmado en 1985. Aunque vigente, el intercambio entre ambas universidades es nulo desde 2015. La propuesta, que tendría, entonces, más efectos simbólicos que prácticos, aguarda ahora entrar en el orden del día del CDC para llegar a una decisión definitiva. Enterado del asunto, el diputado colorado Felipe Schipani exigió la presentación de las autoridades universitarias en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para explicar los fundamentos del pedido, que él catalogó como «otro incidente antisemita» originado en la Udelar. Lo de «otr...

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Publicado en: Edición 2122 Uruguay
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