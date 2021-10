Fin de una era

La decisión generó sorpresa en ámbitos judiciales y políticos. Un escueto mensaje de Whatsapp convocaba a una conferencia de prensa en la que habría un anuncio del fiscal de Corte, Jorge Díaz, sin mayores detalles sobre su contenido. Los rumores comenzaron a intensificarse a medida que se acercaba la hora señalada, hasta que al final se supo: Díaz renunció a su cargo seis meses antes de la culminación legal de su mandato (en abril de 2022).

En la conferencia, Díaz dijo que la decisión estaba tomada desde fines de 2020, pero que renunciar en ese momento habría sido «una deslealtad institucional», ya que no existía una línea de sucesión consolidada. Sin embargo, la designación de Juan Gómez como fiscal adjunto de Corte y su adaptación al cargo allanaron el camino. El ahora ex fiscal de C...