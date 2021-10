La nueva anormalidad Suscriptores Conspiranoicos, libertarianos y reaccionarios Guía del usuario de los nuevos radicalismos

La pandemia en curso ha dado notoriedad a ideas e ideologías radicales que no son estrictamente nuevas, pero que han adquirido una presencia, o al menos una visibilidad, que antes no tenían. Esta nota ofrece, sin ninguna pretensión de exhaustividad, un recorrido introductorio por tres de esos no tan nuevos pero sí renovados radicalismos.