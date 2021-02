Herencias, desencantos, quiebres, permanencias

LOS INICIOS DE LA MILITANCIA

Jimena Bolioli (19 años, militante de la Juventud del Frente Amplio –JFA–): Yo arranqué en el gremio del liceo 15. Fue después, con la situación del balotaje, que se venía la derecha, que decidí empezar a militar en el Frente Amplio (FA).

Agustina Faulord (22 años, militante del colectivo feminista Minervas y el Centro de Estudiantes de Ciencias): Nací en Paso de la Arena: no tenía muchas opciones ideológicas. Había como una cosa muy marcada, que capaz que no era una identificación concreta con un sector del FA, pero sí por contraposición a lo malo que habían sido los otros partidos en el gobierno. En 2015 entré al liceo y gobernaba el FA. Ocupamos el liceo con las docentes por presupuesto. Me acuerdo de haber cortado Bulevar España. Y estaba de más, por...