Iglesias que ardían

La subversión tiene las raíces en la propia casa, la subversión se inicia en la propia familia […] está formada por disfrazados salvadores de la sociedad, son unos asesinos […]. La amnistía no puede ser para los marxistas, sino para aquellas personas que por necesidad o por amenazas se han involucrado en algunas actividades antigobiernistas. […] Esta posición de autoridad […] no me la dieron los votos, ni me la dieron las balas; ni votos, ni balas, Dios me puso aquí. […] El ejército no mata a los indígenas, sino [que] masacra a los demonios, pues los indios están endemoniados, son comunistas.»

Así predicaba a sus compatriotas el general guatemalteco Efraín Ríos Montt, en el espacio televisivo de los domingos que mantuvo durante su dictadura (1982-1983), la primera encabezada por un eva...