La mamma de Vito Corleone

El escritor italoamericano Mario Puzo (1920-1999) se hizo mundialmente conocido por su novela El padrino (1969), en la cual contaba la vida de un inmigrante siciliano asentado en Nueva York, ciudad donde se convertiría en uno de los capos mafiosos más célebres a caballo de los años cuarenta y cincuenta. La novela supuso la primera inmersión a gran escala de la ficción en el submundo de la mafia italoamericana y se convirtió además en un best seller demoledor, que permaneció 67 semanas en la lista de libros más vendidos de The New York Times. El padrino fue adaptada al cine por Francis Ford Coppola en 1972 e inauguró una de las trilogías más prestigiosas de la historia del cine estadounidense, uno de esos raros fenómenos en los que la crítica especializada, el público y los premios logran ...