La fiesta de lxs descartadxs

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—¿Cómo viene siendo la previa de la marcha?

—Está atravesada por la venida del papa, que será al día siguiente. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dirigido por Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, aprovechó para sacar una resolución que prohíbe cualquier evento o «divertimento» entre el 6 y el 13 de noviembre –León XIV viene el 8 y se va el 12–, con lo cual suspendía la marcha, prevista para el 7. A partir de ahí empezó toda una confusión, en principio porque es violento que te suspendan la marcha cuando el papa llega al otro día a la tarde, después porque encima no querían que se hiciera tampoco el sábado 14, sino el siguiente. Esto hubiera sido un precedente muy malo con un gobierno que hace propaganda con sus políticas racistas y de odio a las personas pobres, que se jacta de haber echado de sus viviendas a 5 mil personas, que promueve imágenes de la policía encarcelando vendedorxs ambulantes y personas que trabajan de cuidar autos, que anuló la Educación Sexual Integral [ESI] y que tiene una vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, que directamente niega la existencia de las personas trans. Pero lo peor vino cuando una parte de las organizaciones que impulsan la marcha se sacaron una foto con Jorge Macri sonriendo para anunciar que las negociaciones iban muy bien mientras se desplegaba una acción llamada «Tormenta Negra» –más racista no se consigue– que no es más que hostigamiento, represión y persecución contra los barrios populares. Macri se jactó esos días de querer una ciudad «donde pueda haber una marcha del orgullo y también la del niño por nacer» –que nadie hace ya–, como si fuera muy democrático mientras persigue a los más vulnerables. Vamos a marchar, pero también vamos a denunciar esta operación. Y en cuanto a la represión, nunca se reprimió hasta ahora una Marcha del Orgullo, que suelen ser muy masivas. Lo raro es que esta vez el recorrido histórico cambia, así que el escenario está abierto.

—Vi que estabas convocando desde la Columna Mostri. ¿Podrías contarnos algo de esa columna?

—La Columna Mostri es un espacio de elaboración política, de apoyo mutuo y de activación callejera antifascista y antirracista. Nace de la calle, en 2024, con la idea de armar un espacio transfeminista que incluya también a las maricas y a todas las personas que quieran marchar porque entendemos que ya no da el separatismo en marchas fundamentales como el 8 de marzo. Cuando tomamos la decisión de abrir ese espacio hacía pocos meses que Javier Milei estaba en el gobierno y sabíamos que nos íbamos a pasar media vida en la calle, porque era obvio que éramos el chivo expiatorio de su experimento filofascista. Por eso era necesario un espacio de active callejero donde pudiéramos participar de la resistencia a este gobierno, a sus transformaciones legales y no legales, como los decretos.

En la columna conviven colectivos como Yo No Fui, Ammar, No Tan Distintes, el Frente Docente Disidente, CRI [Comité de Revolución Imaginaria], Orgullo Disca, Fútbol transfemigrante,y personas que no están organizadas. Al año siguiente fue el discurso de Milei en Davos contra la ideología de género en el que salió diciendo que éramos todos pedófilos. Desde esas articulaciones armamos la Marcha del Orgullo Antifascista Antirracista LGBTIQNB+. Este año también hicimos la segunda. La idea ahora es hacer una olla popular en la Marcha del Orgullo y armar la columna antifascista antirracista contra las políticas de exclusión y despojos de Jorge Macri y Milei. Quizá sí nos pueden reprimir porque odian las ollas populares, pero no lo hacemos para eso, sino porque nuestro orgullo no olvida lo que está pasando en esta ciudad y en el país entero.

Al fascismo se lo enfrenta. Hay una intención deliberada de dejar morir, descartar e incluso hacer morir a determinados grupos; personas racializadas, con discapacidad, migrantes, en situación de calle, con enfermedades graves. Murió gente por falta de tratamiento. Cada 16 horas muere una persona dentro de la cárcel y las tasas de encarcelamiento no paran de subir. Este gobierno vino a buscar una normalización de la sociedad y a destruir todas las políticas de género. Hablan de «argentinos de bien» y ponen enfrente a los feminismos y las personas LGBTIQNB+, sobre todo a las personas trans, en busca de la alianza con otras ultraderechas del mundo. Es un programa político muy bien diseñado para generar una privatización de la vida a través de las familias heteronormadas y, entonces, es un escenario que nos tiene como enemigos.

—En los últimos días hubo un ataque brutal de grupos organizados a mujeres trans en el barrio de Palermo y parecería que la violencia no hace sino aumentar. ¿Cuáles son los dispositivos por los cuales se está atacando a las disidencias sexuales?

—Por un lado, los discursos de odio y el aliento hacia la violencia contra cualquier persona cuyo género no se lea a primera vista. Además, aumenta la violencia policial. En 2024, con los discursos de odio emanados desde el presidente y sus cómplices, hubo un triple lesbicidio, un hecho de extrema crueldad al que el gobierno no quiso nombrar; en 2025, hubo un triple femicidio de chicas de barrios populares que estaban en trabajo sexual; en la última semana, cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas; el año pasado, la policía mató a un pibe pegándole y diciéndole «puto de mierda»… Te estoy dando ejemplos de hechos conmocionantes, pero la violencia es constante, la represión a las manifestaciones, el encarcelamiento compulsivo, muchas veces por hurtos de comida. Se agita todo el tiempo un odio hacia las personas trans, que es la plasticola que lo junta con las derechas internacionales. Les rinde la narrativa de que hay hombres disfrazados que se meten en el baño de las mujeres para violar, que queremos arruinarles la cabeza a los niños al decirles que tienen razón si se autoperciben de otro género. Todo el tiempo tratan de instalar esa narrativa que no tiene mucha adhesión en la población, pero sí en las fuerzas de seguridad, y hace aumentar los crímenes de odio contra personas trans, contra quienes están expuestas por el trabajo sexual, el narcomenudeo y la fricción con la policía dentro de economías de criminalidad.

Después tenés toda la desarticulación de las políticas relacionadas con la perspectiva de género y el cuidado. Ahora empezaron a comprarse medicamentos para el VIH, pero no se compró nunca más un preservativo, anticonceptivos, no hay más prep (profilaxis preexposición) para personas con VIH. La ESI no tiene presupuesto hace dos años y el gobierno de la ciudad retiró de circulación todos los materiales. En los hospitales no se atiende a alguien que tenga domicilio del otro lado de la General Paz [que marca el límite entre capital y provincia], o quizá te desnudan antes de dejarte cruzar. Igual sucede para las «asesinas del pañuelito verde». Es impresionante lo que han hecho y lo que no han hecho. La destrucción de las políticas de cuidado es total.

—Decís que desde los movimientos a veces se piensa que si se traen ciertas discusiones se pierde capacidad de alcance masivo y se termina autodisciplinando el propio discurso mientras el neofascismo tiene una capacidad de pegue y viralización de sus versiones más extremas. ¿Qué estrategias encontrás en este frente de lucha comunicacional?

—No sé si estoy encontrando estrategias. La lógica influencer se instaló y para mí le hace mucho daño a los feminismos y transfeminismos porque implica obediencia al algoritmo, victimización. Más allá de que haya algunas que comunican mejores cosas que otras, ¿dónde está lo colectivo? Lo que se ha perdido es esa interacción más intensa. El triunfo de [Luiz Inácio] Lula [da Silva] en Brasil, de todos modos, nos abrió un poco el corazón y la imaginación política en cuanto a cómo poner las redes al servicio de la movilización, de la organización popular. No se trata de ver cuántos likes tenés, se trata de que sean redes de contacto, de organización. Las redes han llevado a una fragmentación, pero también han generado minorías intensas, que en el momento en que tenés que accionar se multiplican. Descentralizar para mí es bueno y es un poco lo que pasó en Brasil.

Nuestra tarea será reconstruir el tejido social dañado por la virulencia del fascismo en el poder, encontrar la manera de que la vida en común no sea la desconfianza y la denuncia permanente de les otres; eso lo maneja bien el libertariado. La sociedad se volvió un poco más yuta, más punitiva. Pero también es evidente que no hay fondo para el programa de empobrecimiento de las mayorías y de enriquecimiento de unos pocos, y contra eso no queda más que luchar juntes. Esa es la apuesta para sacar a la ultraderecha del poder.

—¿Qué sentidos le encontrás a la militancia antipunitivista si tuvieras que traducir el término y sus significados?

—Si tengo que traducir, el antipunitivismo es pensar en sociedades menos represoras, menos normalizadoras de la enorme diversidad de formas de ser y estar en el mundo, que entran en conflicto y que esos conflictos puedan ser tramitados, dirimidos, de maneras no castigadoras, no cancelatorias, no penales. Justicia no puede ser tratar de producir un daño mayor para reparar otro daño. Reparar, restaurar no puede ser desear la tortura para otros. Con relación a la violencia por razones de género también tenemos el problema de que mucha militancia ha homologado cadena perpetua a justicia, pero no vamos a resolver la violencia machista encarcelando de a uno a los perpetradores –lo que no quiere decir pedir impunidad–. El punitivismo tiene otra cara, que es la necesidad de buenas víctimas para oponer castigos máximos y crueles. Pero las víctimas son víctimas y punto, y todas merecen justicia y reparación.

—Has vivido crueldades muy extremas y ahora esta escena de devastación. ¿Hay algo que se habilitó que antes estaba obstruido o ausente?

—Para mí el primer año de Javier Milei fue terrible. Después aprendí a vivir. Creo que mi experiencia de vida me ha servido para vivir en este contexto y para vivir con otras. Yo soy de la época en que ser hija de desaparecida era una vergüenza, un motivo de persecución, una sospecha. Arrancamos del fondo de la olla. Muchos hijos e hijas de desaparecides eran bebés cuando se los llevaron. Yo tenía 10 años y para mí la escuela y la secundaria fueron una tortura. Te quiero decir que sí, hemos pasado por ahí, por la dictadura, hemos logrado formar Hijos [Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio], inventar los escraches, después seguir militando con las travas codo a codo contra los edictos policiales, convertir en masivos los feminismos, bueno, algo habrá que nos permita seguir luchando y resistiendo e inventando, aunque fallemos. Hacer con otras siempre me ha resultado para sobrevivir y creo que eso se reafirma hoy. Pero me da una pena enorme ver que este pueblo se haya vuelto tan yuta. En este momento en Buenos Aires están llenas las alcaidías de gente que robó comida o un shampoo. Los supermercados llaman a la Policía por un cacho de carne y no los encarcelan porque la cárcel sale cara. Igual lo de Lula me dio una alegría enorme. Y la Columna Mostri ha sido una cosa preciosa que ha generado amistad política, imaginación, insistencia, persistencia.



*Como hija de desaparecida fue integrante de la agrupación Hijos. Es lesbiana y madre disidente, integrante fundacional de Ni Una Menos, y en el presente está vinculada a colectivos como Yo No Fui, Columna Mostri y el Comité de Revolución Imaginaria.↩︎