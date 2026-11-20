<a href="https://servedby.flashtalking.com/click/1/337553;11311289;0;209;0/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}&ft_width=300&ft_height=200&url=46298369" target="_blank"> <img decoding="async" border="0" src="https://servedby.flashtalking.com/imp/1/337553;11311289;205;gif;BRECHA;PRENSAANTELEMPRESASEMPRESASREACHAFFINITYMAPATECHMEDIOSNACIONALESBRECHAIMGBANNER300X2001126jpg/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}"></a>

La semana pasada, Brecha informó que el presidente del directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, no había presentado la declaración jurada de bienes e ingresos de su esposa ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). La omisión implicaba un incumplimiento de la ley cristal que se mantuvo durante un año y medio, y que el jerarca explicó por estar «separado» de su cónyuge y en proceso de divorcio. Luego de la publicación de la nota (véase «A medias», 13-XI-26), este semanario confirmó con Tolosa y con fuentes de la Jutep que el economista hizo llegar al organismo una declaración jurada complementaria, con los datos correspondientes a su esposa. «Me sigue sin quedar claro que sea obligatorio en mi situación» presentarla, «pero lo hice igual para despejar dudas», explicó. Ahora la Jutep deberá darle publicidad a la nueva información.