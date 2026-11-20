La semana pasada, Brecha informó que el presidente del directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, no había presentado la declaración jurada de bienes e ingresos de su esposa ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). La omisión implicaba un incumplimiento de la ley cristal que se mantuvo durante un año y medio, y que el jerarca explicó por estar «separado» de su cónyuge y en proceso de divorcio. Luego de la publicación de la nota (véase «A medias», 13-XI-26), este semanario confirmó con Tolosa y con fuentes de la Jutep que el economista hizo llegar al organismo una declaración jurada complementaria, con los datos correspondientes a su esposa. «Me sigue sin quedar claro que sea obligatorio en mi situación» presentarla, «pero lo hice igual para despejar dudas», explicó. Ahora la Jutep deberá darle publicidad a la nueva información.
El presidente del Banco Central presentó la declaración jurada de su esposa ante la Jutep
La otra mitad
Guillermo Tolosa resolvió enmendar las carencias de la documentación que presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública en 2025, al asumir su cargo.
Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central del Uruguay. Presidencia