«Somos serbias orgullosas.» Así se presentan ambas cuando comienza la entrevista. Marija es cientista política y vive en Uruguay desde hace unos tres años. Milica es violinista de la Orquesta Sinfónica del Sodre y llegó hace siete, inicialmente por una oportunidad de trabajo que iba a durar seis meses. Ninguna imaginaba que, desde este lado del mundo, terminarían siguiendo con tanta intensidad un proceso político que sacudió a Serbia y que ahora abre una interrogante que excede largamente sus fronteras. El 1 de noviembre de 2024, en mitad del día, una marquesina de hormigón se desplomó sobre la entrada de la estación ferroviaria de Novi Sad, en la segunda ciudad más grande de Serbia. Murieron 16 personas. La estación había sido recientemente renovada en el marco de un proyecto ferroviario ...
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