La resistencia

Una paciente grave ingresó a la puerta de emergencia. Los trabajadores de la salud la esperaban con todo el equipo de protección puesto, que es el que usan en el transcurso de la guardia: el uniforme del hospital, la sobretúnica impermeable, los zapatones, el gorro, el tapaboca quirúrgico sobre un N95, lentes, full face y doble par de guantes. No sabían qué tenía la paciente exactamente, pero le costaba respirar, así que comenzaron a hacerle varios estudios, hasta que decidieron intubarla. La encargada de esa tarea era Ema,1 residente de medicina interna. Era 26 de diciembre, por lo que aún no se veían casos tan graves de covid en pacientes jóvenes, y estaban acostumbrados a que los pacientes mejoraban rápidamente cuando eran intubados. No fue el caso. Le comunicaron a la familia que lo m...