1. UN GRUPO DE AUTOAYUDA NO SE LE NIEGA A NADIE

Julia es de esas personas que encuentran, incluso en las situaciones más difíciles, algún motivo para reírse. Supongo que tiene una habilidad para tomar distancia y mirar las cosas desde otro ángulo. Esa noche, sin embargo, no parecía tener ganas de encajar en el papel. Había permanecido callada durante buena parte de la reunión y, cuando ya estábamos por levantarnos, empezó a hablar. Lo hizo sin mirar a nadie, con la vista fija en el suelo, como si estuviera reconstruyendo algo que todavía no terminaba de entender.

«Alguien me había recomendado ese canal de YouTube. No sé, una compañera de la oficina. Era uno de esos programas de reacciones. Son muy populares. En este caso eran dos quinceañeras que escuchaban por primera vez algunos clásicos del rock. Ponían “Stairway to Heaven”, “Hotel California”. Hacían eso: reaccionar. No era un comentario, ni una crítica, ni una reseña, sino pura sorpresa y emoción. Llevaban remeras de Iron Maiden o Pink Floyd, se movían al ritmo de la música, actuaban los solos de guitarra. También pedían likes, claro.

Al principio no capté, pero después me di cuenta de que llevaba un buen rato mirando. Serían las cuatro de la mañana y yo seguía ahí, pasando de un video a otro. Las chicas escuchaban Pink Floyd, Yes, Queen. En algunos momentos simulaban tocar el bajo de “Roundabout” o la guitarra de “Comfortably Numb”. Después apareció Sinéad O’Connor cantando “Nothing Compares 2 U”. El llanto de Sinéad en el video original es contagioso; las chicas lloraron y yo también. Pero en algún momento me di cuenta de que lo que sentía ya no era exactamente emoción, sino fastidio. Ahí estaba, mirando a dos adolescentes descubrir canciones que yo conocía desde siempre y que ya no escuchaba por saturación. Entendí que lo que me enganchó fue el deseo de recuperar algo de aquella primera experiencia. No la canción, más disponible que nunca, sino la impresión que me había producido cuando la escuché por primera vez. Y me molestó descubrir que estaba buscando esa sensación en las caras de otras personas.

¿Cuántos estaríamos haciendo lo mismo delante de la pantalla? Hay cientos de canales dedicados a eso, con millones de visualizaciones, alimentados y recompensados por el algoritmo. También me pregunté qué parte de todo es genuino. ¿Las chicas se emocionan de verdad o hay algo teatral? ¿Cuánto cambia una reacción cuando sabés que te están mirando multitudes y que de eso depende que el canal siga creciendo? No quiero decir que estén fingiendo. Seguramente algunas canciones les gustan y otras las sorprenden. Pero, cuando la primera escucha se convierte en contenido, ya no es solamente una experiencia personal. Hay una cámara, una audiencia y una expectativa. Si uno baja a leer los comentarios, encuentra una larguísima fila de solicitudes para que las chicas reaccionen a tal o cual canción.

Y hay algo más que me incomoda. Chicas muy jóvenes que aparecen frente a una audiencia adulta ofreciendo algo que se presenta como una experiencia íntima: el primer encuentro con una canción importante. Lo llamaría la virginidad musical, aunque suene un poco exagerado. ¿Qué estamos mirando exactamente? ¿A ellas descubriendo la música o a nosotros intentando volver a una edad en la que todavía podíamos descubrirla de esa manera? ¿Qué hacemos con esa diferencia de edad, con esa exposición, con el hecho de que la sorpresa de una adolescente se haya convertido en un producto?

No sé. Me quedé pensando en eso y terminé sintiéndome bastante incómoda conmigo misma. Porque yo también había contribuido: había visto los videos, había dejado la reproducción automática, había dado alguna aprobación. No creo que este voyerismosea comparable con la pornografía, pero por momentos me pregunté si no había una forma de consumo parecida en esa necesidad de observar una reacción que se supone genuina. Y, sobre todo, si yo misma no estaba buscando en esas chicas una emoción que ya no sabía encontrar por mi cuenta.»

Julia hizo una pausa. Se quedó mirando el suelo, como al principio. Nadie encontró una respuesta, y tampoco parecía que ella estuviera esperando alguna.

2. ¿EL INFIERNO SON LOS OTROS?

Luego de la reunión pasé por la casa de unos amigos. Estaban viendo uno de esos programas de talentos, entusiasmados por unos jóvenes que realmente cantaban muy bien. Era una montaña rusa de emociones: el apoyo de las familias, el entrenamiento, el logro, el triunfo. Y, por supuesto, los jurados hacían su papel, siempre exaltados, intensos, al borde de las lágrimas luego de escuchar cómo los chiquilines hacían hermosas versiones de temas como «No Ordinary Love», de Sade, o «The Logical Song», de Supertramp.

Me costó disimular la irritación que aquel espectáculo me produjo –seguramente exagerada por el contraste con el episodio anterior–, así que me retiré sin escándalos, sobre todo porque no quería tirar por la borda una amistad de años sin tener claro el porqué.

Solo puedo explicar este malestar agregando algunas ideas sueltas.

¿Cuánto hay de disfrute del talento, de la técnica vocal o del carisma de estos jóvenes, y cuánto de complacencia con nosotros mismos, con la cultura de nuestra juventud? ¿Hay en la reacción de los adultos que integran el jurado –reacción que potencia nuestra propia emoción– algo que parece decir: «Te apruebo porque, en lugar de dedicar tu talento a algo nuevo, que seguramente me hubiese desagradado por extraño, por áspero, por punk o por lo que sea, te inclinaste frente al canon de mi generación, haciendo tus gracias como un animalito bien entrenado»? ¿No puede haber, desde la perspectiva del joven, una mirada del tipo: «Conozco el juego, sé cómo manipularte, anciano, así que dame tus likes o apretá el botón dorado de una vez, que me quiero hacer famoso esta semana a más tardar»?

3. EN FIN

Pienso en Julia buscando en la cara de una adolescente con una remera de Pink Floyd lo que ya no encontraba en la canción original, y pienso en mis amigos frente a la pantalla, emocionados con la emoción de otros. Es el mismo negocio. En un caso queremos recuperar la emoción que perdimos; en el otro, que los jóvenes confirmen el valor de la música que nos formó. Un adulto que ya no escucha mira a alguien escuchar, y un joven que sabe lo que se espera de él se lo entrega a cambio de atención. Nadie engaña a nadie, o todos engañan un poco, que viene a ser lo mismo.

Sigue habiendo una carencia insalvable en este asunto de la emoción vicaria. Para nosotros, aquellas primeras escuchas, a solas o en compañía de amigos, no eran solamente una experiencia agradable. La música era también un refugio identitario, una promesa de emancipación del mundo adulto. Quizá por eso nos cuesta tanto aceptar que el rock, que alguna vez representó esa promesa, hoy forme parte del patrimonio cultural que los jóvenes pueden visitar, admirar y hasta reproducir, pero que ya no tiene para ellos el mismo significado.