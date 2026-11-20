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El Frente Amplio (FA) tiene una curiosa dualidad con relación a los llamados barrios privados y otros emprendimientos de especulación inmobiliaria similares, construidos por inversores privados para sectores de ingresos altos y medio altos. Las Bases Programáticas 2025-2030 del FA establecen: «Los hábitats cerrados, los barrios tipo “burbuja”, reproducen y potencian las diferencias sociales entre los diferentes sectores y generan más segregación. La segregación socioespacial es un proceso progresivo que va en el sentido contrario a la construcción de una sociedad de iguales. Se deberá evitar la construcción de barrios o enclaves cerrados. Para ello […] [se deberá] evitar, en la aplicación de las políticas públicas, la autoexclusión en enclaves cerrados (barrios privados o cualquier eufemismo), para los que la planificación deberá establecer formas de integración al espacio democrático, integración a la ciudad de todos y todas» (pág. 47). Sin embargo, un trabajo académico de Ignacio González y Valeria Trindade para la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de 2024 reveló que, de las 72 urbanizaciones que la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial consideraba barrios privados en 2020, 35 habían sido fraccionadas en intendencias gobernadas por el FA, algunas por períodos bastante breves. En cambio, Montevideo, con gobiernos frenteamplistas desde 1990, casi no los tiene.

Pero, ante todo, ¿qué es un barrio privado? No existe una definición legal o simplemente oficial al respecto, pero sí una idea bastante consensuada: por ejemplo, el portal Punto Inmobiliario, de la empresa homónima, cuya directora es la expresidenta de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Beatriz Carámbula, los define como: «Grandes extensiones de suelo urbanizable a precio competitivo, áreas residenciales cerradas con un perímetro definido por cercos, con variedad de amenities comunes, conexión con la naturaleza, seguridad las 24 horas y acceso restringido controlado. Se ubican en la periferia de la ciudad, cerca de vías rápidas». Todo lo cual coincide casi totalmente con lo que las bases programáticas del FA dicen que se debería evitar.

Otros vendedores agregan más adjetivos, como: predios cerrados con un perímetro definido (cercos, muros o alambrados); control de acceso las 24 horas, por lo que se permite la entrada exclusivamente a residentes e invitados autorizados; infraestructura y amenities (por ejemplo, club house, seguridad privada, canchas de tenis, fútbol, gimnasios, piscinas y espacios de recreación al aire libre). Y no menor es el hecho de que el «suelo urbanizable a precio competitivo» se obtiene con la autorización, por las comunas, del cambio de uso del suelo de rural o suburbano a urbano, que cuesta diez veces más. ¡Compren!

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El tema se puso nuevamente en carpeta a partir del proyecto Malaika Resort SA, fraccionamiento de 11 manzanas con 101 lotes en Marindia, próximo al mar, con medidas bastante menores que el mínimo establecido en la planificación de la zona (véase «Una lotería», Brecha, 6-XI-26). Las críticas a la receptividad que ha tenido en las autoridades este proyecto (que no es un barrio privado, sino un «eufemismo», al decir del programa frenteamplista), que se basan en contundentes estudios técnicos de la Universidad de la República sobre los riesgos ambientales que presenta, involucran directamente a la Intendencia de Canelones y, en particular, al actual intendente, Francisco Legnani, que ha ocupado cargos de responsabilidad en la comuna durante todo este proceso: prosecretario primero (2015-2020), secretario general después (2020-2025) e intendente desde 2025.

Para justificar el apoyo a estos proyectos –y, en particular, al de Marindia–, Legnani tomó uno solo de los atributos de los barrios privados, quizá el que le pareció que era el más criticado, y en rueda de prensa relativizó el carácter excluyente de estos barrios, comparándolos con las cooperativas de vivienda, en las cuales, a medida que la inseguridad crece, se han ido incorporando «antídotos», como rejas o porteros (personas o automatismos). Y fue más allá: «Hoy por hoy no hay ninguna diferencia entre un barrio privado y una cooperativa», dijo Legnani (Diario La R, 16-XI-26), lo que provocó inmediatamente la reacción de las federaciones de cooperativas de usuarios («propiedad colectiva»): la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (Fecovi).

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En un comunicado público, la Fucvam expresó su «total rechazo» a los dichos «desafortunados» de Legnani, los cuales, dijo, reflejan un «absoluto desconocimiento de lo que es el movimiento cooperativo a nivel nacional […] la única alternativa que han encontrado más de 30 mil familias para acceder a una vivienda digna […]». «Las cooperativas adoptan los cerramientos en respuesta a una problemática social instalada en nuestra comunidad y como último recurso.» Por su parte, la Fecovi señaló: «Las cooperativas de vivienda y los barrios privados responden a proyectos de sociedad diferentes […] que tienen finalidades, formas de propiedad y modos de construir ciudad sustancialmente distintos […] Algunas cooperativas han adoptado cerramientos ante problemas de seguridad […]. Sin embargo, una medida de protección no transforma a una cooperativa en un barrio privado ni permite equiparar sus proyectos sociales».

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No sé cómo es la casa del doctor Legnani; solo que tiene un muro posterior, por donde entraron quienes le robaron, el año pasado, su tele de 50 y dos garrafas. Debo confesar que mi casa sí tiene rejas y timbre para anunciarse: los colocamos hace un tiempo, luego de algunas experiencias de violencia y rapiñas en el barrio. Y sé con certeza que similar explicación tienen las rejas de las cooperativas, las de los conjuntos habitacionales del Banco Hipotecario del Uruguay o los edificios de apartamentos: no el deseo de segregarse, sino la necesidad de protegerse. Las rejas y la inseguridad son la única cosa en que se parecen los barrios privados no solo a las cooperativas de vivienda, sino a todas esas –y otras– formas de vivienda social.

No vendría mal una disculpa, doctor Legnani. No hay que confundir aserrín con pan rallado: una cosa es un enclave de gente pudiente y otra, un barrio de trabajadores; una cosa es un negocio inmobiliario y otra, un emprendimiento autogestionario; una cosa es enrejarse por inseguridad y otra, para aislarse de los desiguales.

Y si la disculpa fuera con un cambio de rumbo respecto a los barrios privados, mejor aún. No olvidemos aquello de gobernarse con dos biblias: la Constitución y el programa de gobierno, de que nos hablaba Tabaré Vázquez.