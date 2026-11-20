A escasos seis meses de la primera función en París, se realiza en el salón Rouge de Montevideo la primera proyección del cinematógrafo en Uruguay. El entonces joven estudiante Leopoldo Thévenin publica tres crónicas urbanas que incluyen los términos cinematógrafo, Lumière o ambos en su título, lo que, más allá de reflejar el interés personal de un debutante escritor, revela la rápida difusión planetaria del invento y su inmediata recepción en diversos niveles sociales –incluida la cultura letrada y los medios escritos–. Al amparo de la revolución industrial, el siglo XIX fue testigo de un largo proceso de descubrimientos vinculados a máquinas (la de vapor, el tren, el telégrafo, el teléfono, la luz eléctrica) y, especialmente, de un nuevo elenco de medios que rompió con la hegemonía de la...
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