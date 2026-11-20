Se acaba de editar un libro,1 muy pronto a presentarse, que analiza el fenómeno de las murgas formato uruguayo en diversos países del continente. Desde hace unos años, la murga uruguaya se ha ido expandiendo fuera –a veces lejos– de nuestras fronteras, algo que llama la atención y que es digno de estudio. En este sentido, Andrés Alba recorrió varios países de nuestro continente rastreando murgas de formato uruguayo, un fenómeno que ya tiene unos cuantos años. Y encontró un montón más de las que uno pueda imaginar. El libro, de unas 200 páginas, oscila –creo que voluntariamente– entre una crónica de viaje y un ensayo sobre el género. La parte central es la primera. Tal vez se destinó demasiado espacio a lo anecdótico, a la descripción de emociones, esas cosas. Destaco, sí, algunas reflexion...