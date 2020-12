«Los artistas necesitamos llevar el pan a nuestras familias»

—En tu opinión, ¿cómo afectan estas medidas a los trabajadores de la cultura?

—Mis músicos y yo estamos afectados desde hace un largo rato, desde que empezó la cosa estamos todos sin trabajo. Hicimos un par de trabajos virtuales y ahí repartí el dinero con los músicos, pero después no hubo más nada. Yo no quiero hablar de rubros ni especular sobre por qué algunos quedan abiertos y otros no: sería tirarles tierra a otros, y no quiero hacerlo. Pero creo que tenemos que pensar por qué siempre atacan a la cultura de esa manera. Se están haciendo espectáculos en el Solís, en el SODRE, en el Museo del Carnaval, en muchos lugares, y el protocolo se cumplió a rajatabla. No entiendo por qué se para todo así, de golpe, sin establecer acuerdos. Ni siquiera se habló de una subvención concreta. La actitud es: «Bueno, arréglense como puedan». En realidad, los músicos del SODRE y de otras orquestas, y los actores de la Comedia Nacional sí están subvencionados, porque son trabajadores del Estado, pero después hay una cantidad de gente que queda a la deriva, sin ninguna ayuda. Y, bueno, quisiera hacer un llamado a que haya un poquito de coherencia y que se sepa que los artistas tenemos una familia, tenemos que vivir, y no tenemos la posibilidad de vivir si no es actuando, cantando o tocando.

—¿Cuál es el valor de la cultura en estos tiempos?

—Suponete que apagaras la televisión y no tuvieras una radio: no habría imágenes ni música, saldríamos todos a la calle a hacer una revolución. El entretenimiento y el esparcimiento para quien está encerrado es muy importante y, además, la gente necesita salir. Estamos viviendo una época durísima. Los jóvenes han aguantado un montón. Hablé con cantidad de músicos y otros trabajadores de la cultura, y los protocolos se cumplieron, se han hecho las cosas muy bien. En los lugares para 1.000 personas se estableció que entraran 200, y todos cumplimos, porque entendemos este momento que estamos pasando. Ahora también nos quitan eso. Además, no entiendo por qué no dijeron: «Bueno, les vamos a dar algo a cambio». Es como si no existiéramos.

—¿Qué medidas deberían tomarse en esta situación?

—No sé. Pero si las cosas se hicieron bien y no hubo contagios, ¿por qué no se puede seguir trabajando? Se abren algunos rubros, pero la cultura se deja fuera de la contemplación. Me da mucha pena que pase esto y quiero que la gente sepa que los artistas de todos los rubros estamos sufriendo mucho, porque los empleados de cualquier lugar van al seguro de paro y tienen seguridad social, pero nosotros no existimos, parece que fuéramos una mentira que sólo aparece cuando todo está bien. No quisiera enojarme ni hablar mal, y me alegra que la gente que puede trabajar trabaje, pero pienso que deberían mirar un poquito a la cultura, porque es muy importante para la sociedad y, sobre todo, porque los artistas necesitamos trabajar, comer, llevar el pan a nuestras familias.